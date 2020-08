Hemy z Brute: Sven s aghanimem je celkem sranda, ale trošku broken

První split byl pro tým Brute v play off trochu zklamáním, do toho druhého vchází s pozměněnou sestavou. Ač se společně nedostali ještě k tréninku, věří, že nové tváře ty odcházející plnohodnotně nahradí. „Věřím že ano. QYZY má na midu určitě širší hero pool než Huty a Wein je stejně jako Oli Slovák,“ přiblížil Pavel „Hemy“ Absolín změny ve svém týmu. A jak se mu vlastně daří v aktuální metě?

Už o víkendu začíná druhý split Sazka eLEAGUE, s jakými ambicemi do něj vstupujete?

Takže na úvod bych rád pozdravil všechny čtenáře (Kappa). Naše ambice jsou skromné, postoupit do playoff a nevypadnout v prvním kole by bylo fajn.



U vás v týmu proběhly nějaké změny. Mohl bys je přiblížit?

Zhruba v polovině prvního splitu se náš bývalý spoluhráč „dreamer“ začal více věnovat svému „EU“ týmu, takže nikoho z nás nepřekvapilo, že se po konci splitu rozhodl odejít. Následně proběhl i nečekaný coming out Oliho, který vyšel na povrch s informací, že vlastně nikdy nechtěl hrát čtyřku, nýbrž mid. Trošku jsme tedy zatočili s rolemi, Huty se vrátil na svou signature offku a z Oliho se stal youngtalent na midě. Chyběl nám ovšem stále pátý hráč. Chvíli to vypadalo, že s námi nebude hrát nikdo jiný než legendární golden pool hráč Pxvxl, bohužel mu ale liga kolidovala s reálným životem. Krátce na to proběhl mentální breakdown Oliho z Rusáků na pubu, odinstaloval Dotu a oznámil nám svůj retirement z competitivní doty. Před námi tedy stály dvě možnosti: vyložit, nebo narychlo sehnat schopného midaře a čtyřku… Po vyčerpávajícím pátrání v hlubinách mého friendlistu a leaderboardů jsme je našli. Jmenují se QYZY a Wein.

Co noví spoluhráči? Dokážou ty odcházející dostatečně zastoupit?

Věřím že ano. QYZY má na midu určitě širší hero pool než Huty a Wein je stejně jako Oli Slovák. Nejtěžší bude asi pro Hutyho navázat na výkony „dreamera“.

Už jste se stihli pořádně sehrát?

Ještě jsme spolu nehráli.

Co vlastně ty a Dota? Jak se ti v současné metě daří?

Kdybych nehrál puby s opilým Jojkou, tak už jsem minimálně 8k.

Už sis našel třeba nějakého nového oblíbeného hrdinu, nebo ti na aktuálních metách zas tolik nesejde?

Sven s aghanimem je celkem sranda, přijde mi to ale trošku broken.

Jak jsi vlastně trávil léto?

Práce, dota, diplomka, you name it. PaloKy byl ale před týdnem v Itálii, tak snad nechytil koronu.