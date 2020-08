OMEGA League EU Immortal: Vikin.gg postupují do play-off, NiP z nejvyšší divize vypadli

Nejvyšší evropská liga má za sebou skupinovou fázi. Vikin.gg s Miroslavem "BOOM" Bičanem se dařilo, to samé se však nedá říci o Ninjas in Pyjamas, jež reprezentují i dva čeští hráči Ondřej "Supream" Štarha a Jonáš "Saberlight" Volek.

Začneme tou radostnější zprávou. Mezinárodní celek Vikin.gg, jehož součástí je i česká hvězda BOOM, ve skupinové fázi zaválel. Nestačil pouze na světové jedničky z týmu Secret a dvojnásobné mistry světa OG.

Zbylé série proti FlyToMoon, Liquid i Ninjas in Pyjamas se jim podařilo vyhrát 2-1 a zajistit si tak třetí místo a postup do Lower Bracketu play-off. Znamená to pro ně jisté 7.-8. místo, 15 000 dolarů a s velkou pravděpodobností i pozvánku do další sezóny, pokud se bude konat.

Ve vyřazovací fázi na ně čeká náročný soupeř, a to švédský celek Alliance. Těm se v poslední době skvěle daří. Na konci července se probojovali až do samotného finále Dota PIT S2, kde těsně podlehli týmu Nigma 2:3.

OMEGA League EU Immortal • Foto liquipedia.net

Ninjas in Pyjamas se od doby, kdy za nejasných okolností odešel kapitán Sonneiko, trápí. V některých hrách předvedou hráči slušné výkony, v jiných ale vypadají, že jsou úplně ztracení. Ve skupině zvládli porazit pouze tým Liquid.

Na závěr je čekal Tiebreaker, kde narazili na Ukrajinský celek FlyToMoon. Ten jim nedal šanci a poslal je do play-off Divine divize. Jejich prvním soupeřem bude CIS tým Cyber Legacy, kde hrají i známá jména jako Cooman nebo CemaTheSlayer.

Současná sestava Ninjas in Pyjamas

Charlie "CharlieDota" Arat

Ondřej "Supream" Štarha

Jonáš "Saberlight" Volek

Adrian "Era" Kryeziu

Mikhail "Misha" Agatov (stand-in)

Sestava Vikin.gg

Indji "Shad" Lub

Miroslav "BOOM" Bičan

Tobias "Tobi" Buchner

Adam "Aramis" Moroz

Melchior "Seleri" Hillenkamp