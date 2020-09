TIPY 4. kola Dota 2: Potvrdí Lidovej Gaming roli černého koně a co ukáže eSuba?

Lidovej Gaming – CZC.eSuba (14:00)

Tip na vítěze: CZC.eSuba

Zápasy můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Jeden z nejočekávanějších soubojů sobotního kola. Dokáže nováček soutěže navázat na předchozí výkony a porazí jednoho z největších favoritů? Esuba v posledním kole bez Adeho v sestavě padla s GO GAME Dogs, které prý podcenila. Toho se ale chce vyvarovat a na Lidovej Gaming nastoupit s tím nejlepším, co má. Zápas to bude určitě zajímavý, eSuba si už ale výhru podruhé vzít nenechá.

Inae. Rozbíječi – Lutea (15:15)

Tip na vítěze: Inae. Rozbíječi

Oba týmy mají na svém kontě po jedné výhře a jedné porážce, oba navíc shodně porazili tým Young. Rozbíječi určitě patří mezi větší favority tohoto zápasu a proti Lutee by je tak nemělo nic překvapit. Pokud se vyvarují zbytečných chyb, měli by mít výhru v kapse.

Lidovej Gaming – Inae. Rozbíječi (16:30)

Tip na vítěze: Inae. Rozbíječi

Zřejmě jeden z nejvyrovnanějších zápasů celého druhého splitu. V utkání mezi Rozbíječi a týmem Lidovej Gaming není favorita a oba mají takřka totožné šance na výhru. Bude tak rozhodovat momentální pohoda v týmu i výsledný pick. O něco větší šanci by měli mít Rozbíječi, přeci jen mají v lize o něco víc zkušeností a v play off prvního splitu dokázali, že mohou potrápit i ty největší favority.

CZC.eSuba – Lutea (17:45)

Tip na vítěze: CZC.eSuba

Tady by to mělo být jednoznačné. Pokud eSuba nebude zkoušet nějaké nové neověřené taktiky, měla by si lehce dojít pro výhru. Ač Lutea své kvality bezpochyby má, na eSubu to s největší pravděpodobností stačit nemůže.

