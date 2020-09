Go Game Dogs zabojují o postup do UB, Brute se pokusí zachránit

Cesta Go Game Dogs na vrchol

Go Game Dogs se stali během prvních kol černým koněm turnaje. Jako jedny z favoritů je začali fanoušci považovat ihned po triumfálním vítězství nad eSubou. Právě toto vítězství by pro ně mohlo být klíčové.Pokud by totiž vyhráli obě svá sobotní utkání, vyrovnali by počet bodů eSuby a díky výhře ve vzájemném zápase by postoupili do horní části vyřazovací fáze oni.

Nejprve vyzvou Rozbíječe, kteří by jim měli být rovnocennými soupeři. V současné chvíli se nedá přesně odhadnout, koho bychom měli považovat za favorita. Naopak v jejich druhém utkání je o adeptovi na vítězství jasno. Luteu by Go Game Dogs měli porazit s přehledem.

Podaří se Brute zachránit?

Tým Brute má poslední šanci na záchranu před baráží a případným odchodem z ligy. V úvodním utkání se postaví týmu Lutea, který má o výhru více a sám potřebuje body jako sůl. V tomto duelu favorizujeme spíše Luteu, v žádném případě to ale nebude souboj Davida a Goliáše.

Poslední utkání skupinové fáze uzavřou Brute a Rozbíječi. I tento zápas ovládnou spíše Rozbíječi, fanoušci týmu Brute však stále doufají, že alespoň na konci splitu se jejich oblíbenci rozehrají a dokáží porazit i někoho jiného než poslední tým tabulky. Papírové předpoklady na to rozhodně mají.