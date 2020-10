Vilik z Go Game Dogs: Kdo nenabíhá se mnou, nabíhá proti mně

Vilém „Vilik“ Smižanský je jedním z nejzkušenějších hráčů naší scény. Momentálně působí jako Support v Go Game Dogs. Pokud se nestane nic šíleného, GGD se mohou pomalu těšit na play off.

Ahoj, mohl bys nám prosím představit sebe a svůj tým?

„Ahoj, těm svižnějším mohlo dojít, že se jmenuji Vilém a jsem nabíhač v pokročilém (Dota) věku.“

Jak dlouho už hraješ Dotu a působíš na CZ/SK scéně?

„Okolo 15 roků to bude, už to radši nepočítám (čau Tonci). Dotu jsem začal hrát tak ještě o rok dřív.“

Jak jste spokojení se svými dosavadními výsledky?

„Výsledkově jsme spokojení, včetně našich fanynek. Rozjezd se nám povedl a zaváháni eSuby nás nastartovalo. Mě potěšilo, že se trošku ukázal individuální potenciál, co v týmu máme. Není potřeba stahovat kalhoty před brodem, ale je fajn mít situaci ve vlastních rukou.“

Který hráč Tě nejpříjemněji překvapil?

„Asi nikoho nepřekvapím, když zmíním potenciál Ravienteho.“

Co je nejlepším momentem Tvé kariéry?

„Velká čest byla hrát se slovenskými velikány, nejen v Dotě v SGC. Za mladých kolen jsem válčil v zahraničí, třeba na MYM Pride Defending.“

Jak česko-slovenskou scénu posunula Sazka eLeague a co ji naopak nejvíce brzdí?

„Jsem vděčný, že díky Sazce se tu ustálilo víc týmu a tvoří se tu profesionální scéna. Hráči by si měli také uvědomit, že to je pro ně šance a podle toho se chovat.“

Jak nahlížíš na současnou verzi hry?

„Dota mi aktuálně vyhovuje. Nabíhám a kdo nenabíhá se mnou, nabíhá proti mně.“

Proč se podle Tebe hráčská základna Doty nerozrůstá?

„Hráčská základna se podlě me rozurůstá, ale není to centralizované na nějakém webu, netvoří se týmy a komunita. Potřebujeme je nahnat na jeden píseček a třošku to stmelit nějakým hezounem (čau Ade).“

Jak se česká a slovenská komunita změnila za posledních pár let?

„Komunita se podle mě nezměnila, jen reaguje na aktuální dění kvůli Sazkalize. Trpaslíci vyšli z dolů a ukázali se slunečnímu světlu.“

Děkuji moc za rozhovor a přeji hodně štěstí v následujících zápasech.