INFO: Play off Dota 2 se blíží! Již o víkendu se nejlepších šest utká o titul

PLAY OFF A BARÁŽ DOTA 2 | Po sedmi kolech již známe šest nejlepších česko-slovenských týmů Dota 2. Podle očekávání se na vrcholu objevili celky Hippomaniacs a eSuba, na druhém konci tabulky míří do baráže Brute a Young.

10.10. - Čtvrtfinále,Semifinále

12:00 | Inaequalis Rozbíječi - GO GAME DOGS

14:30 | Lutea - Lidovej Gaming

17:00 | eSuba - Inae/GGD

19:30 | Hippomaniacs - Lutea/Lidovej Gaming

11.10. - Finále, zápas o 3. místo, zápas o 5. místo.

12:00 - Zápas o 5. místo

14:30 - Zápas o 3. místo

17:00 - Finále

Všechny zápasy kromě finále se odehrají formátem BO3, finále BO5.

Prize pool 2. splitu

1. místo 100.000 Kč

2. místo 50.000 Kč

3. místo 30.000 Kč

4. místo 15.000 Kč

5. místo 10.000 Kč

6. místo 5.000 Kč

Baráž

Úvodní duely se odehrají off stream. Úvodní BO3 podle seedingu (7. tým v lize s prvním z kvalifikace, 8.tým v lize s prvním v kvalifikaci).

Stream 9.10.

14:00 | Duel vítězů - vítěz postupuje do Sazka eLEAGUE

16:30 | Duel poražených - vítěz jde do posledního zápasu dne

19:00 | Poslední BO3 - vítěz postupuje do Sazka eLEAGUE