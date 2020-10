Ňaňan-gi: Kdybych mohl být s klukama v gaming housu, tak brzo by se domů nedostali

Kvůli nákaze koronavirem musel odehrát finále druhého splitu Sazka eLEAGUE z domova, to mu ale nezabránilo v tom, aby podal špičkový výkon. Jan "Ňaňan-gi" Hrůza výraznou měrou pomohl CZC.eSubě k porážce Hippomaniacs a k zisku prvního místa. Co na svůj obrovský úspěch říká?

Ahoj, gratuluju k výhře! Jak velkou radost z ní teď máš?

Ahoj, radost z výhry byla v neděli velká, dokonce mi ani nevadilo, že budu muset jít v pondělí do práce. (směje se)

Ty jsi prý finále odehrál s koronavirem. Jak se cítíš?

Je tomu tak, ale už to byl poslední den v karanténě, takže jsem se cítil poměrně dobře. Horší to bylo týden předtím, kdy jsme hráli finále IESF taktéž právě proti Hippos, kde to můj výkon určitě dost ovlivnilo, jelikož jsem se nemohl vůbec soustředit a myslel jsem, že mi exploduje hlava.

Bylo ti líto, že jsi nemohl být s ostatním v eSubáckém gaming housu a oslavit s nimi váš obrovský úspěch?

Ano, to mě mrzí ze všeho nejvíc, přeci jen spolu trávíme dost času na Teamspeaku a taková příležitost, se už pravděpodobně nikdy nenaskytne a ještě v takové situaci, kdy jsme získali titul. Ale vše zlé, je k něčemu dobré a věřím, že kdybych byl v gaming housu, tak po neděli by kluci tak brzy ráno v pondělí určitě neodjeli. (směje se)

Tví spoluhráči před finále říkali, že proti Hippos už párkrát prohráli a moc šancí si nedávali. Jak jsi to měl ty? Věřil jsi od začátku, že je můžete porazit?

Věděl jsem, že když budou kluci na bootcampu a bude tam ještě k tomu Boom, tak to urveme. Hippos nás sice týden předtím porazili, ale já jsem v těch hrách byl kvůlí mému stavu absolutně nepoužitelný, takže jsem těm hrám nepřikládal moc velkou váhu.

Ve finále jste odehráli pět těžkých zápasů. Jak moc bylo náročné se soustředit na hru takhle dlouho?

Vzhledem k tomu, že už nejsem nejmladší (mám pocit, že jsem snad nejstarší hráč v Sazce), tak pro mě 5 her na které se mám 100% plně soustředit určitě náročné je. Kdybych řekl, že ne, tak bych lhal. Nicméně neméně důležitou součástí bylo udržet tým namotivován a držet dobrou náladu na Teamspeaku, což se povedlo.

Který ze zápasů ti nejvíce seděl a proč?

Možná to bude znít jako klišé, ale nejvíce nám podle mě sedl první zápas, ač jsme ho nedotáhli do vítězného konce. Jelikož nám ukázal, jak dobře na tom skillově jsme a z jakých chyb se do těch dalších 4 her poučit. Navíc nás tahle prohra ještě více semkla a dokázali jsme se ještě o to více vyhecovat.

Vyhráli jste 100 tisíc korun. Už jsi přemýšlel, co si za výhru pořídíš?

Polohovací stůl a vylepšení PC.

Hajadlo prozradil, že s kompetitivní Dotou končí. Co ty? Můžeme se na tebe těšit i v dalším splitu?

Jeden moudrý člověk mi kdysi řekl, ať vždy dělám to, co mě baví a co mě naplňuje a Dota je jedna z věcí, která mě dělá šťastným a zároveň je to pro mě i takový relax od práce. Další motivací, proč pokračovat, je pro mě to, že i když mi je 31 let, pořád dokážu držet krok s těmi mladšími hráči a patřit zde ke špičce CZ/SVK scény. Tak proč končit? Takže já určitě na naší scéně zůstat ještě nějakou dobu chci. To, jestli budu hrát i další split ještě nevím, ale klidně bych v budoucnu rád dělal coache/castera nebo něco podobného, tak uvidíme. Třeba mě tu lidi uvidí, i když mi bude 50. (směje se)