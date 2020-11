Parádní úspěch! BOOM a Vikin.gg vítězí na Dota Summit 13 a berou 470 000 Kč!

Vikin.gg se v poslední době velice daří a potvrzují to hlavně jejich výsledky. V nedávné minulosti zvítězili v evropské části BTS Pro Series S3 a hned poté se umístili na děleném 5.-6. místě na ESL One Germany, největším evropském online turnaji roku.

Nyní získávají zlatou medaili na dalším turnaji od Beyond the Summit, a to evropské divizi již třináctého pokračování oblíbeného Dota Summitu. Jakožto jedni z favoritů turnaje byli pozváni až do prvního kola vyřazovací fáze, kde zdolali nový CIS stack Live to Win.

Do semifinále se přes mudgolems k Vikingům překvapivě probojovali Ninjas in Pyjamas. Funkční kombinace Vengeful Spirit a Drow Ranger v první hře a Leshrac na midu ve hře druhé nedali NiP šanci a zajistili Vikin.gg další finále.

Do finále se podle očekávání dostali i favorité na celkové vítězství z týmu Liquid. Hned po první mapě to vypadalo, že je nelze zastavit stejně jako na ESL One Germany. Série se po druhé hře vyrovnala a zajímavá byla zejména ta třetí. Ke konci zápas připomínal výjev ze hry World of Warcraft, kde se skupina postav snaží zabít silného bosse v podobě Shadovy Medusy.

Hráčům týmu Liquid se zmíněného "bosse" zdolat nepodařilo a v následující hře to bylo vidět na jejich výkonu. Opět nechali draftem projít Medusu, čímž si zatloukli hřebíček do rakve.

Vikin.gg si tak odnáší další titul a 21 tisíc dolarů. Na světovém žebříčku od GosuGamers si o pár příček polepšili, nyní jim patří 15. místo.