Lidovej Turnaj o 50 tisíc korun ovládli Game Life Balance

Ze skupinové fáze postoupilo do nedělních vyřazovacích soubojů celkem 16 nejlepších týmů ze skupin. Hrálo se systémem jednoduché eliminace se soubojem o třetí místo. První zápasy byly ve formátu Bo1, zbytek se odehrál stylem Bo3. Do finále prošel bez nejmenších potíží Animal Gaming (Hemy, Mambos, Tipek, Oli, Filminy) přes týmy Yoink, Mindcat Esports a Inaequalis.Sazka. Stejně snadno prošel druhou částí pavouka i tým Game Life Balance (Digi, Cechi, Ade, Lacek, Hajadlo).

Těm se podařilo porazit Poej se na to, Repre Gold (aktuální sestava týmu Young) a iranDOTO_REBORN. Prize pool byl stanoven na celkových 12 000 Kč + 1 000 Kč pro nejlepšího hráče voleného diváky. Fanoušci překonali všechna očekávání a v takzvaném lidovém crowdfundingu na oficiálním streamu více než 35 tisíc Kč, celková finanční výhra v turnaji přesáhla 46 tisíc Kč. Nejlepším hráčem turnaje zvolili fanoušci Jana „Lacek“ Hrůzu z GLB.

Finanční odměna pro čtyři nejlepší:

1. místo - 23 250 Kč

2. místo - 11 625 Kč

3. místo - 6 975 Kč

4. místo - 4 650 Kč

Během turnaje vzniklo i pár zajímavých momentů, počínaje více než dvouhodinovou hrou mezi Lidovým Gamingem a týmem Víc Sýru, kterou nakonec lépe zvládl prvně jmenovaný celek a konče failem týmu GLB, který se dokonce dostal do výběru mezi nejsledovanější klipy na Twitchi.

Do finále lépe vstoupil Animal Gaming. První hru ovládl aktuálně velmi silný Timbersaw, který byl v dalších hrách již zabanován. Další dvě mapy sice vypadaly zpočátku lépe pro AG, GLB se ale podařilo vytvořit dost prostoru pro Digiho, který dokázal přefarmit soupeře a následně s nimi skoncovat.

K průběhu turnaje se vyjádřil i jeden z organizátorů Tomáš „poKo“ Pokorný:

Jak jste spokojení s průběhem akce?

„Z pohledu hráčů/adminů proběhl turnaj bez větších komplikací, samozřejmě krom LG vs Víc sýru ... tomu zápasu chyběl už jen Panenkovský dloubák na závěr penaltového rozstřelu. Zkrátka byl to jen další pohodový víkendový turnaj a asi nikdo nečekal co se z toho stane.“

Co říkáš na lidový crowdfunding a tak vysoký prize pool?

„Lidovej crowdfunding byla možnost pro diváky z toho skutečně udělat komunitní, lidovou akci a „ou boj“ taky se tak stalo. V jeden moment se chatem nesla hláška, „Každý dá stovku a 40K dáme jak nic“. Stovka ke stovce a hle kam jsme se dostali. Myslím, že jsme byli svědky takového malého Dota zázraku a neuvěřitelného stmelení komunity. O to víc výjimečného vzhledem k tomu v jaké době se vlastně nacházíme. Mluví se o nás jako o jedné z nejvíc toxických komunit, ale na druhou stranu, jsme komunita, která se netěší ani zdaleka tak velké podpoře jako jiné velké esportové tituly a přesto dokážeme fungovat neustále dále a díky práci všech těch bláznů jako LG, darreris, hudi, mexxess, Akryi, c1Rca a mnoho dalších ... co tu jen z dobrého pocitu podporují lokální akce, jsme stále konkurence schopní a neustále dokazujeme že Dota má svou cenu a zaslouží si pozornost a lásku! Nemáme velké sponzory ale máme to bojovné srdíčko kvůli kterému bych Dota komunitu nikdy nevyměnil a bez váhání říkám, že takové lidi nám může i CSko závidět.“

Jaké máte plány do budoucna?

„Plány do budoucna? Právě mám s Johnym meeting u powerpointové prezentace, která mu vysvětluje, že přijde i o zbytek svých zlatých cihel. Nechte se překvapit.“

Konečné pořadí:

1. Game Life Balance

2. Animal Gaming

3. Inaequalis.Sazka

4. iranDOTO_REBORN