Další velká rána pro singapurský Major, NAVI a Beastcoast odstupují z Majoru

Organizace Beastcoast uvedla ve středu 25. března na svém twitterovém účtu, že z Majoru odstupuje. Důvodem je vystavení jednoho z jejich hráčů nemoci Covid-19. Ten byl v kontaktu s dalšími členy týmu, kteří jsou nyní v izolaci a nemohou se na místo konání turnaje dostavit.

O pár hodin později se ke smutným oznámením přidává i ukrajinská organizace Natus Vincere. Na svém twitterovém účtu informovala, že ani její tým se do Singapuru nepodívá. Více informací poskytli na svém blogu.

V něm uvádějí, že ALLWAYSWANNAFLY a Iceberg jsou pozitivní na koronavirus, a tak začala organizace shánět náhradníky. Náhradník Mag ovšem také dostal Covid-19, ovšem nezávisle na svých spoluhráčích.

Vedení organizace mělo obavy ohledně karantény hráčů. Pokud by totiž kdokoli z týmu byl pozitivní na Covid, museli by všichni v Singapuru do karantény a turnaj by promeškali. Není jisté, jak dlouho by v karanténě museli být, mohlo by se tedy stát, že by nestihli zahájení druhé DPC sezóny.

Ještě před turnajem odletěl do singapuru RAMZES666, který měl působit rovněž jako náhradník. Tým se stále snažil najít dalšího náhradníka, kterým nakonec měl být Lebron. Naneštěstí byl jeho let zrušen z technických důvodů, do Singapuru by se tedy nemohl dostat v takovém čase, aby mu stále platil jeho negativní PCR test. Tým by tak riskoval, že by na Majoru stejně nemohl hrát.

Pro soutěžící odchod dvou týmů znamená, že z turnaje o divokou kartu postoupí namísto dvou týmů tři. Ze skupinové fáze postoupí do Lower Bracketu jeden tým navíc.

Turnaj začíná již v sobotu 27. března. Hraje se o 500 tisíc dolarů a 2700 DPC bodů, díky kterým se organizace kvalifikují na The International.