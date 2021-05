TIPY 4. kola Dota 2: Hippomaniacs budou dominovat, poštěstí se i Brute

Sazka eLEAGUE v Dotě 2 jde po týdenní pauze do své druhé poloviny základní části. Ve čtvrtém kole se čtveřice týmů popere o důležité body. Posledním týmem, který je stále bez jediné výhry, jsou Inaequalis Rozbíječi.

Inae. Rozbíječi - Hippomaniacs (8:00)

Tip na vítěze: Hippomaniacs

Zápasy můžete sledovat živě na Twitch.tv/eleaguecz

Největší favorit soutěže se utká s týmem, kterému se zatím nepodařilo vybojovat žádný bod. Překvapit by Rozbíječi neměli ani tady, zkušení hráči Hippomaniacs se zaskočit jen tak nenechají a utkání by si měli bez potíží pohlídat.

Hippomaniacs - Lutea (9:15)

Tip na vítěze: Hippomaniacs

Ani tady by nemělo dojít k žádnému překvapení. Ač se Lutee v tomto splitu daří a právem jí patří třetí místo v žebříčku, na Hippomaniacs by to stačit nemělo.

BRUTE - Inae. Rozbíječi (10:30)

Tip na vítěze: BRUTE

Tohle by mohl být jeden z nejvyrovnanějších soubojů čtvrtého kola. Rozbíječi si určitě budou chtít vybojovat první body za výhru, BRUTE na druhou stranu svého soupeře nepodcení.

Lutea - BRUTE (11:45)

Tip na vítěze: Lutea

Souboj mezi BRUTE i Luteou bude jistě napínavý a vyrovnaný, což by mohlo fanouškům přinést parádní podívanou. Rozjetá Lutea, která s největší pravděpodobností padne za začátku dne s Hippomaniacs, bude chtít prohru napravit a končit hrací den s výhrou na svém kontě. Proti BRUTE by se jim to podařit mohlo.

