Kanadský hráč EternaLEnVy se postaral o další drama v herní komunitě Dota 2

Jacky „EternaLEnVy“ Mao se k týmu Black N Yellow přidal teprve minulý měsíc, to ale nic nemění na tom, že už se zapříčinil o další vyhrocenou situaci.

Jacky využil sociální sítě k tomu, aby osočil svého spoluhráče Daniela „zero“ Yuna ze zlomyslného rozpuštění týmu, místo toho, aby se pokusil kvalifikovat na The International. „Já (EternaLEnVy), Luke „YamSun“ Wang a Jose Esau „esK“ Perez Coronel jsme se spolu s Danylo „Kingrd“ Nascimentem a Davidem „Moo“ Hullem domluvili, že bychom si zahráli kvalifikaci o The International. I přes to, že bychom měli v týmu tři z pěti členů Black n Yellow, se nebudeme moci účastnit, protože o týmu Black N Yellow rozhoduje Daniel Yun,“ sdělil Jacky.

EternaLEnVy následně krizitoval i nedostatek otevřených kvalifikací pro The International. Celá situace je dle jeho slov „proti spiritu Doty 2“, na což okamžitě zareagovala spousta jiných profesionálních hráčů a jeho výtku kritizovala.

Tým Black n Yellow má očividně velké personální problémy, jeho členové navzájem nespolupracují tak, jak by spoluhráči měli. „Když jsme prohráli první sérii proti týmu SimplyTooBased, Jacky dal okamžitě najevo, že s námi hrát nechce a nevěří nám. Současná situace je taková, že Jacky nechce hrát se mnou a Jubeiem, protože si myslí, že stojíme za nic,“ sdělil Daniel Yun.

Finální situace je tedy taková, že Jubei a Daniel Yun nemají dostatečný počet členů pro účast v kvalifikaci a Jacky nemá oficiální místo v lize, což znamená, že se ani jeden z hráčů nemá šanci dostat na The International.

EternaLEnVy je kontroverzní osoba scény Doty 2. Zkušeností a schopností má dostatek na to, aby reprezentoval kvalitní týmy, setrvá v nich vždy ovšem pouze pár měsíců, někdy dokonce jen týdnů. Nyní to vypadá, že i aktuálně pouze měsíční pobyt v Black N Yellow se blíží ke konci.

Zdroj: win.gg