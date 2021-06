Arin z týmu Young před play off: Taktiky jsou useless, prostě hraju

Do jarního splitu vletěli jako uragán a dokázali zastavit i ty největší favority. Tým Young rozhodně patří mezi horké kandidáty na vysoké umístění a cestu do play off si vyloženě užívají. Jak svůj první split hodnotí Arian „Arin“ Ahmadi?

Před posledním kolem jste na druhém místě v tabulce. Čekali jste s podobným úspěchem na začátku jarního splitu?

„Každý z náš je na velké individuální úrovni. Stačilo se akorát sehrát, a to se nám povedlo. Podobné výsledky jsem očekával.“

V základní části jste porazili oba horké favority, tedy eSubu i Hippomaniacs. Ukázalo vám to, že se můžete rovnat se všemi?

„Hry byly BO1, to nic moc neznamená, ale určitě jsme spokojení s výsledkem.“

S jakými ambicemi budete vstupovat do play off?

„Doufám, že se dostaneme co nejdál to půjde.“

V posledním kole narazíte na Lidovej Gaming, který potřebuje vyhrát, pokud chce postoupit. Nezkouší vás už přemlouvat, ať proti nim nehrajete naplno?

„Rozhodně se s LG nedomlouváme a budeme hrát na 100 %.“

Vymýšlíte už nějaké taktiky na play off, nebo tomu necháváte volný průběh?

„Taktiky jsou pro mě useless, prostě hraju.“ (směje se)

Jaká je před posledním kolem v týmu nálada?

„Nálada je rozhodně dobrá, ale přes týden není moc času něco společně hrát.“

Pro tebe je to první účast v Sazka eLEAGUE, jak si to zatím užíváš?

„Super! Potkal jsem tu svého nejlepšího kamaráda „zver muted“. Filminy je můj idol.“