Team Liquid dělá zásadní změny v sestavě Dota 2 týmu, to vše před blížící se kvalifikací

Úprava sestavy následuje po neúspěchu na WePlay Esports AniMajor, kde tým vypadl už ve skupinové části. V základní sestavě by se měl opět objevit Samuel „Boxi” Svahn.

SumaiL, který byl členem základní sestavy ve druhé sezoně Dota Pro Circuit, se opět stane volným hráčem. Jeho místo si vezme Boxi, který se před začátkem celé sezony rozhodl ustoupit do ústraní a dát si pauzu od profesionální kariéry. Dle jeho slov je nyní připraven vrátit se zpátky a aktivně se zapojit do kvalifikace na The International.

Trenér týmu William „Blitz” Lee potvrdil veškeré informace na svých sociálních sítích. „Boxi se vrátí na kvalifikaci. Vzal si čas na odpočinek a nyní je připraven na aktivní hraní. Doufám, že budou všichni respektovat jeho osobní důvody a nebudou o jeho pauze zbytečně moc spekulovat,” napsal Blitz.

Boxi se stal součástí týmu po konci The International 2019, se svými současnými spoluhráči ale v určité formě hraje už od roku 2017, kdy společně reprezentovali barvy týmu Alliance.

V kvalifikaci, která proběhne od 7. do 10. července 2021, čekají Team Liquid těžcí soupeři jako je OG, Tundra Esports a Viking.GG. Jestli se týmu návrat Boxiho vyplatí se rozhodne právě na této největší Dota 2 události celého roku.

Zdroj: win.gg