První split druhé sezóny Sazka eLEAGUE Dota 2 řečí čísel

Prach rozvířený za rozběhnutými hrochy z Hippomiancs v lower bracketu se usadil a my se pomalu můžeme nostalgicky ohlížet za uplynulým splitem. V tomto článku tak uděláme skrze zajímavé statistiky.

Tento víkend jsme korunovali v pořadí již třetího vítěze DOTA Sazka eLEAGUE a znovu se jim stal tým kolem Sehnyho, tentokrát pod organizací Hippomaniacs (první split vyhráli pod Sampi). Zároveň tím nastolili zajímavé střídání mezi vítězi. Tým který prohrál finále, vyhrál v dalším splitu. Je tedy nyní řada na Rozbíječích? Určitě to není od věci, protože ve všech klíčových statistikách jsou s Hippos velmi srovnatelní a pokud nedáte na čísla, kdokoliv kdo viděl playoff musí uznat, že způsob jakým Rozbíječi hráli, byl velice sebevědomý a podle slov Sehnyho překvapili samotné Hippomaniacs. My jsme tu ale kvůli statistikám,tak se pojďme na ty nejzákladnější podívat.

Statistiky týmů

Statistiky prvního splitu Sazka eLEAGUE Dota 2 • Foto Archiv autora

Nejvíc bych poukázal na winrate týmu eSuba - 17 odehraných her se 47% winratem je opravdu výmluvný příběh. Obhájci titulu neměli hladký průběh skupinové fáze a ani play off jim nešlo úplně na ruku. Přesto byli velmi blízko vítězství v upper bracketu nad Rozbíječi a postupu do grandfinále. Jenže v poslední, rozhodující, velmi těsné hře série nakonec padli a zbytek už je historie.

Tým Hippomaniacs během své jízdy lower bracketem neplýtval časem a všech šest her vyhrál do 30 minut. Nejdelší byla první hra proti eSubě ve finále lower bracketu (29:22), nejkratší byla druhá proti týmu Young v semifinále lower bracketu (17:13). Tento špíl byl jen o kousek delší než nejkratší hra splitu, kterou právě Hippos vyhráli proti Go Game Dogs během skupinové fáze za 17 minut a 7 vteřin (první Brooda v turnaji a na dlouhou dobu poslední).

Oproti tomu jde Lidovej Gaming, který prohrál nejdelší hru turnaje. Druhý barážový zápas mezi GO GAME Dogs a Lidovej Gaming v délce 1 hodin 6 minut a 4 vteřiny. Zároveň se Lidovej Gaming zúčastnil třech z pěti nejdelších her splitu, ale vyhrál jen jednu. Z top 5 nejdelších her se čtyři hráli déle než 55 minut, jedna 51 minut.

Rozbíječi drží nejdelší šňůru výher v řadě. Od 4. kola proti týmu Brute neprohráli zápas až do finále upper bracketu proti týmu eSuba (7 her v řadě včetně série v upper bracketu proti Hippomaniacs).

Statistiky hrdinů

Statistiky prvního splitu Sazka eLEAGUE Dota 2 • Foto Archiv autora

Součet pouze banovaných ale nepicknutých hrdinů se zastavil na čísle 5 -=> Huskar (4), Batrider (3), Necrophos, Techies, Elder Titan (1). Timber byl po skupinové fázy nejbanovanější hrdina vůbec a nebyl picknut ani jednou. Až během playoff se dostal do hry se skóre 3-3 .

Mezi hrdiny s největším winratem se těsně nedostal Viper (9 her se skóre 8-1). Poprvé ho picknul Jojka a nastavil tím nepříjemný precedent. Týmy ho začaly banovat v téměř každé hře. První a jedinou prohru tento hrdina utrpěl až v poslední, rozhodující hře grandfinále, kde ho hrál právě Jojka.

Po Tinym a Lionovi (oba 24 her) byl dalším nejpickovanějším hrdinou Grimstroke se smutnými 23,81% winratem. Nejúspěšněji s Grimem hrál tým Hippomaniacs se skóre 2-2, naopak nejméně úspěšně ho hráli GoGame Dogs (1-4), a ještě hůř Brute (0-5). Troll se také řadí k velmi úspěšným banům, i když na menším vzorku. Byl zabanován celkově 5x a pokaždé, když ho tým zabanoval, tak i vyhrál.

Statistiky hráčů

Statistiky prvního splitu Sazka eLEAGUE Dota 2 • Foto Archiv autora

Tak dlouho si panel dělal legraci z JohnyhoEboly, až ten titul největšího počtu úmrtí na zápas získal. Vůbec nejvíc jich zaznamenal v baráži, ve druhé hře proti GO GAME Dogs - 18 smrtí (1:06:04 - délka hry). Slawe během celého splitu dokazoval své kvality na pozici carry a suverénně vedl tři klíčové statistiky dobrého farmáře (LH, GPM a XPM). V last hitech ho nakonec během baráže překonal OldWays (Cheva) z Lidového Gamingu s průměrem 388,18 LH na hru.

Další s humorem sledovaná statistika byla DN creepů. Tentokrát byla dominance Lidového Gamingu pokořena týmem Hippomaniacs. Tady vyhrál Curry s průměrem 15,65 proti druhému Hutymu s 10,45. Také porovnání týmů šlo k Hippos 40,3 vs 37,27 (znovu první Hippos a druzí LG). Nejsmutnější z týmů tady pak byla Lutea s průměrem 20,22 a z hráčů Hajadlo s průměrem 1,0.