Senzace! Po deseti letech si na The International zahraje Čech

Český offlaner Jonáš „Saberlight“ Volek dokázal se svým týmem Undying projít severoamerickou kvalifikací na The International. Během srpna tedy zabojuje o celkový prize pool v hodnotě 40 milionů dolarů.

Tým Undying nezklamal v roli hlavního favorita na průchod kvalifikací. Během celého turnaje neprohrál jedinou mapu a stejně jako EG a Quincy Crew je na míle daleko před zbytkem severoamerických týmů.

Undying bez sebemenších potíží prošli do finále přes The Cut, Black N Yellow a 4Zoomers. Jejich výkony byly tak dominantní, že jim celá cesta do finálového zápasu netrvala ani 3,5 hodiny.

Ve finále se opět střetli s 4Zoomers, který opět přejeli, tentokráte však 3:0. Pro Undying je to konečně velký úspěch, kterého se jim v DPC sezónách nedostávalo kvůli silným konkurentům z Evil Geniuses a Quincy Crew.

Saberlight se tak stává v pořadí čtvrtým českým hráčem, který zabojuje o Aegis of the Immortal a 40 milionů dolarů na prestižním turnaji The International. Těmi prvními byli Cranich, Lacek a Tonci ze Storm Games Clan na vůbec prvním ročníku turnaje.

„120 ping, neustálé prohry s QC a EG, měsíce tréninku, ale nakonec se vše vyplatilo. Lidé říkají, že byste měli vstávat ve 4 ráno, abyste dosáhli na své sny, ale někdy je potřeba ve 4 ráno jít spát.“

O účast na The International zabojuje ještě šest Čechů a dva Slováci v západoevropské kvalifikaci. Ta začíná ve středu 7. července.

Sestava týmu Undying

Enzo „Timado“ Gianoli

Jonathan „Bryle“ De Guia

Jonáš „Saberlight“ Volek

David Boon „MoonMeander“ Yang Tan

DooYoung „DuBu“ Kim