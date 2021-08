Nerothos z týmu L2P: Podcenit nás by nemusel být nejlepší nápad

Tým Brute už v podzimním splitu Sazky eLEAGUE v Dotě 2 neuvidíte, místo něj bude o postup do play off usilovat L2P. Sestava týmu se však nemění, všichni hráči zůstali spolu a pokusí se potrápit favority. Filip „Nerothoz“ Hrdina přiblížil podrobnosti ze změny názvu a prozradil, jaké má tým ambice.

Podzimní split je už za dveřmi a váš tým prošel jednou velkou změnou, kterou je název týmu. Jak k tomu došlo? Proč jste se s Brute nedomluvili?

„Brute ako organizácia skončila s Dotou na tento rok, to preto tá zmena názvu, nebolo to tým, že by sme sa na niečom nezhodli.“

Prozradíš, co zkratka L2P znamená?

„Veľa ľudí (vrátane mňa) by možno ako prvé napadlo Learn2Play, ale ono to v podstate nemá úplne jasný význam, podobne ako napr. OG. Každý si tam môže dosadiť čo chce.“ (usmívá se)

Mění se tím pro vás ještě něco? Třeba ztráta zázemí, apod?

„Myslím, že ani nie... možno práve naopak, keďže L2P má v Brne bar, do ktorého veľmi rád zavítam, keď tam budem.“

Proběhly v týmu nějaké změny?

„Zmeny v zostave neprebehli žiadne, čo z nás robí jediný tím, ktorý si udržal zostavu (pokiaľ viem správne).“

Jak zpětně hodnotíš jarní split? Proč se nepodařilo naplnit cíle, které jste si dali na začátku roku?

„Bolo to ok. Snažíme sa nemať veľké očakávania a len odohrať najlepšiu dotu, akú vieme.“

Jak to vidíte letos? Zapracovali jste na něčem speciálním?

„Skôr sme si poriadne oddýchli. Uvidíme ako nám to pomohlo.“

Díval ses už na změny v jiných týmech? Která tě nejvíc překvapila?

„Pravdupovediac som to nemal veľmi čas sledovať, keďže som mal toho dosť mimo doty a chcel som si trochu oddýchnuť.“

Koho bys viděl jako největšího favorita a proč?

„Ako favoritom podľa mňa ostávajú Hippomaniacs, kedže majú najviac skúseností ako aj individuálny hráči tak aj tím.“

Jak jste na tom s tréninkem? Snažíte se teď tryhardit a pracovat na sehranosti, nebo tomu dáváte volný průběh?

„Určite skôr voľný priebeh, no podceniť nás by aj tak nemusel byť najlepší nápad.“ (usmívá se)