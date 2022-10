Tipek si veze z For Games druhé zlato. Inaequalis Rozbíječi se stali novými šampiony Sazka eLEAGUE

Inae For Games • CNC

Po úspěšném triumfu na loňském For Games si Marek "Tipek" Rytíř i letos zvedl šampionský pohár nad hlavu spolu se svým novým týmem - Inaequalis. Ve finále podzimního splitu si hráči Rozbíječů bez problému poradili s Hippomaniacs (ex DGG) 3:1 na zápasy a připsali si na své konto 100 000 Kč odměnu.

Finále eLEAGUE • Foto CNC

Poslední hrací den For Games 2022 patřil dotařům, kteří přijeli do pražského PVA Expa zjistit, kdo se stane králem podzimního splitu Sazka eLEAGUE a komu připadne 100 000 korunová vítězná nadílka.

O krásný pohár vítězů si v Letňanech zahráli hráči Hippomaniacs a Inaequalis Rozbíječi. Poslední zmiňovaní se postarali o senzaci, kdy vyřadili v rozhodující hře o postup na For Games vítěze jarního splitu - Team Young v čele s Adem.

Nerozlučná dvojka: c1RcA a Rota • Foto CNC

Samotné Grand Finále nabídlo fandícím a povzbuzujícím své oblíbence divákům čtyři odehrané mapy (bo5). Komentátorské duo: Peter "c1RcA" Trávnik a Martin "Rota" Rota se postaralo o skvělé komentování plné emocí a chytrý analyst desk pak rozebral do detailu každičký herní moment.

Přátelské podání rukou a gratulace vítězům • Foto CNC

Ač se Hippomaniacs snažili co to šlo, tak to na rozjetou pětici hráčů z Inae prostě nestačilo. Tipková banda byla lépe připravená, více týmová a po necelých čtyřech hodinách si odnesla kýženou trofej a tučný šek. Gratulujeme!

Záznam Grand Finále eLEAGUE

Inaequalis Rozbíječi vs. HIppomaniacs (bo5)

Výslední listina Sazka eLEAGUE Fall 2022

1. místo: Inaequalis Rozbíječi - 100 000 Kč

- 100 000 Kč 2. místo: Hippomaniacs - 50 000 Kč

- 50 000 Kč 3. místo: Team Young - 30 000 Kč

- 30 000 Kč 4. místo: Slovakia Rejects - 15 000 Kč

- 15 000 Kč 5. místo: MINDCAT ESPORT - 5 000 Kč

- 5 000 Kč 6. místo: NecroRaisers - 5 000 Kč

