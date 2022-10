V tuto sobotu začíná základní skupina The International 2022. Ve hře jsou dva Češi a jeden Slovák

Dva dny před začátkem nejštědřejšího turnaje roku proběhlo rozlosování skupinové části jedenáctého The International. Ve skupině A se nachází Miroslav "BOOM" Bičan spolu s Gaimin Gladiators a ve skupině B na sebe narazí charismatický SabeRLight- (TSM) a skiter (Tundra Esports).

Svátek všech dotařů se sedmimílovými kroky blíží. O víkendu začíná skupinová část The International 2022, kde se světu představí dvacet nejlepších herních celků, kteří si to mezi sebou rozdají o postup do play-off turnaje.

Mezi zúčastněnými nebude chybět i početná československá výprava v Singapuru, která je tvořena třemi talentovanými hráči: Jonášem "SabeRLight-" Volekem (TSM), Miroslavem "BOOM" Bičanem (Gaimin Gladiators) a Oliverem "skiter" Lepkem (Tundra Esports).

Před necelými pěti hodinami organizátoři jedenáctého ročníku nadupaného The International veřejně oznámili a představili dvě skupiny: A a B, ve kterých se nyní nachází 20 světových klubů.

Kdo si letos pozvedne nad hlavu legendární Aegis? Dokáží Team Spirit obhájit loňský triumf? A co OG? Do třetice všeho dobrého?

Umístění samotných týmů do základní části vypadá dobře vybalancovaně a je velmi těžké říct, jaká skupina je silnější, zda první (A) nebo druhá (B). Každopadně diváci se rozhodně mají na co těšit a čekají nás vskutku zajímavé a pestré dotařské duely.

Časový harmonogram prvního hracího dne

Skupinová fáze

BetBoom Team OG BOOM Esports PSG.LGD Evil Geniuses Royal Never Give Up Gaimin Gladiators Soniqs Hokori Team Liquid

Skupina A

beastcoast Team Secret Entity Thunder Awaken Fnatic Team Spirit Talon Esports TSM Team Aster Tundra Esports

Skupina B

Momentální prize pool The International 2022

The International 2022 s českým komentářem

