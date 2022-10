Skiter a BOOM si užijí play-off The International 2022. SabeRLight- (TSM) nečekaně opouští turnaj

Vyřazovací část jedenáctého The International bude mít jak českého, tak i slovenského zástupce. Do místního kongresového centra se podívají Oliver "skiter" Lepko (Tundra Esports) a Miroslav "BOOM" Bičan (Gaimin Gladiators). Lepko začně play-off turnaje ve winner bracketu, zatímco Bičan v pavouku poražených. TSM totálně vyhořely. Volekův tým nedokázal vyhrat jediný zápas a skončil ve své skupině na posledním desátém místě.

Skupiny jsou úspešně za námi a my už víme, kdo se podívá do vyřazovací části dotařského turnaje roku. Československá Dota 2 scéna bude mít v play-off fázi offline klání dva zástupce, kteří se poprvé v životě představí na tak velké akci.

Trnitou cestou si prošli Oliver "skiter" Lepko a Miroslav "BOOM" Bičan se svými kolektivy. Lepkův celek rozhodně neztrácel čas a kvalitně se připravil. Kdo by to čekal, že hoši z Tundry ovládnou svou skupinu a suverénně postoupí do play-off.

Mladý Miroslav spolu s Gaimin Gladiators nehrál špatně, ale také jejich výkon nebyl tak přesvědčivý, jako u Lepkovy party. Tak či onak to stačilo na to, aby se Bičan a jeho parta podívala do vyřazovací části, byť jen do loser bracketu.

Druhým českým zástupcem na tomto turnaji byl ostřílený Jonáš "SabeRLight-" Volek, hrající za prestižní americký klub TSM. Očekávalo se, že se TSM poperou o přední místa v tabulce, ale po pár odehraných dnech se ukázalo, že budou rádi, když se vůbec udrží ve středu skupiny a pohlídají si alespoň loser bracker.

Skutek utek a popravdě řečeno herní forma TSM není optimální. Týmu se vůbec nedařilo a v průběhu turnaje se nedokázal včas přizpůsobit, což mělo za následek nula výher, pět remíz a bohužel čtyři prohry. Volkův sen o medailové pozice se rozplynul. Tak snad to příští rok výjde.

Skupina A

Evil Geniuses | Winner bracket Royal Never Give Up | Loser bracket Team Liquid | Winner bracket Gaimin Gladiators | Loser bracket PSG.LGD | Winner bracket BOOM Esports | Loser bracket OG | Winner bracket Soniqs Hokori | Loser bracket Bet Boom

Skupina B

Tundra Esports | Winner bracket Team Spirit | Loser bracket Team Secret | Winner bracket beastcoast | Loser bracket Thunder Awaken | Winner bracket Entity | Loser bracket Team Aster | Winner bracket Talon Esports Fnatic | Loser bracket TSM

Vyřazovací pavouk The International 2022

The International 2022: Play-off • Foto Liquipeida

Momentální prize pool The International 2022

The International 2022 s českým komentářem

