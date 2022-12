Tuzemská Dota 2 v kostce. Pětice nejdůležitějších událostí tohoto roku

Konec roku je na spadnutí a je na čase si udělat menší rekapitulaci nejzajímavějších dotařských příhod, především domácích, které se udály v tomto roce. Od Sazka eLEGUE splitů, až k historickým úspěchům na velmi štědrém The International 2022.

Sazka eLEAGUE: Jaro patřilo „Mladým“. For Games ovládli Inaequalis Rozbíječi

Оba nabité splity nabídly naprosto skvělou diváckou podívanou. Zlato z prvního jarního splitu si nakonec odnesli zkušení borci z Team Young.

V krásnem a nervy drásajícím finále Young zvítězili nad DGG se skórem 3:2 na mapy a připsali si na své konto 50 000 Kč odměnu a pohár.

Na podzim se v rámci každoročního herního festivalu For Games v Grand Finále eLEAGUE se sešli Inaequalis Rozbíječi a Hippomaniacs v rozhodujícím best-of-five duelu o titul.

Vyvrcholení letošního roku a nejbohatší domácí turnaj překvapivě vyhráli Inae, kteří pod vedením matadora Marka "Tipek" Rytíře doslova zářili. Čtyři velmi rychlé mapy, z nichž tři vítězné pro Rozbíječe. 100 000 Kč šek a Sazka pohár putují do rukou Inae. Gratulujeme!

The International 2022 s českým komentářem

Letos jsme vám nabídli přenos suverénně nejbohatšího turnaje v esportové historii. Jedenáctý ročník legendárního The International vůbec poprvé zavítal do Asie (Singapur).

Přenos vyřazovací fáze jste mohli sledovat s námi a fandit tak svým oblíbeným týmům na našem kanále Sazka eLEAGUE. Celou show vás provázeli oblíbení domácí komentátoři a analytici.

Češi na The International

Poprvé od dob legendárního SGC se na prestižním turnaji roku ukázali dva čeští zástupci. Konkrétně offlaner Jonáš "SabeRLight-" Volek (ex TSM) a midař Miroslav "BOOM" Bičan (ex Gaimin Gladiators).

Výsledkově to nebylo to pravé ořechové. SabeRLight- se bohužel nedostal ze skupiny a Bičanovo tažení se zastavilo v play-off druhého kola pavouku poražených.

Zkušený Mirek si tak drží prvenství mezi domácími hráči a je momentálně nejúspěšnějším Čechem na The International. V tomto roce skončil se svým již bývalým týmem na děleném 9. až 12 místě a odnesl 378 000 $ náplast.

Chuť si může spravit v příštím roce, jestli se dokáže spolu se svým novým kolektivem Team Secret kvalifikovat na budoucí dvanáctý milionový turnaj.

Slovensko píše dotařskou historii

Konkrétně slovenské želízko Oliver "skiter" Lepko (Carry) a jeho tým Tundra Esports. Lepko spolu se svými spoluhráči se stal šampiónem The Interantional 2022 a připsal si na své konto přes 8 500 000 $.

Evropská Tundra ovládla bezmála půlměsíční asijskou offline akci dominantním způsobem, nesmazatelně zapsala svá jména do Dota 2 historie a bez jediné porážky napříč kláním vyhrála více než 500 milionů korun.

Ve finále velkolepého turnaje si hráči Tundry bez problémů poradili s borci z Team Secret (3-0). Veterán Puppey si tak bude muset počkat na kýžený druhý Aegis ještě minimálně rok.

Skiter se navíc stal absolutním rekordmanem v počtu zabitých creepů v Grand Finále The International. Mladý a talentovaný Slovák zabil 647 creepů a připsal si na své konto tento pěkný světový rekord.

Vánoční pohoda a komunitní turnaj na závěr letošního roku

Dota 2 z domácího studia • Foto poKo

No a aby toho nebylo málo, tak na konec tohoto roku se Tomáš "Poko" Pokorný tradičně uspořádal Vánoční turnaji, kterého se mohl zúčastnit kdokoliv a tím myslíme opravdu kdokoliv.

Cílem této akce bylo užít si svátky a nabídnou divákům zábavu, což se povedlo. No a příjemným bonusem navíc byl 16 000 Kč prize pool. Podívat se na záznam netradičního Dota 2 turnaje můžete zde.

***

Na závěr vřele doporučujeme mrknout na naši novinkovou sekci, kde se nachází spousta zajímavých materiálů ze zahraniční scény, a také bychom Vám chtěli srdečně poděkovat za vaši přízeň, bez Vás by to opravdu nešlo a popřát všechno nejlepší do nového roku.

Vidíme se v roce 2023!