Staň se FIFA profíkem! CZC.cz iSport LIGA zahajuje novou sezonu ve FIFA 21

Další sezona fotbalového simulátoru FIFA 21 je tady! CZC.cz iSport LIGA navazuje na úspěšný loňský ročník a spouští turnaj, do kterého se můžete zapojit i vy! Ti nejlepší hráči si podle oficiálních pravidel EA Sports rozdělí 60 000 korun plus potřebné FIFA pointy.

Pravidla jsou jednoduchá: přihlásit se do CZC.cz iSport Ligy může úplně každý. Vypsány jsou čtyři kvalifikační dny, vybrat si lze z kteréhokoliv, anebo se zúčastnit všech a zvýšit tím své šance na postup. Z kvalifikací se nejúspěšnějších 16 hráčů probojuje do uzavřené online kvalifikace. Do ní organizátoři soutěže pozvou dalších 16 hráčů, kteří se probojovali minulý rok do Superfinále.

Vítěz SUPERFINÁLE CZC.cz iSport LIGY 2019 JamesBony, tehdy hráč esportového týmu Viktorie Plzeň • Foto Pavel Mazáč / Sport

Následná skupinová část bude rozdělena do čtyř čtyřčlenných skupin, z nichž postoupí do finále vždy dva nejlepší hráči. Skupinová část a finále se bude streamovat z profesionálního studia CZC.cz iSport LIGA.

Turnaj se řídí oficiálními pravidly EA Sports, vydavatele FIFA 21, která nedovolují tento rok překročit prizepool 60 000 korun. To ovšem nemění nic na prestižnosti, kterou CZC.cz iSport LIGA nabrala minulý rok a proslavila plno hráčů na české scéně, kteří následně podepsali profesionální kontrakty v různých organizacích.

Stejnou cestou se teď můžeš vydat i ty. Registruj se do turnaje na www.isportliga.cz.

A navíc – v případě postupu z kvalifikace opatříme tvému FUT týmu potřebné FIFA pointy na posílení sestavy a konkurenceschopnosti. Neboj se profíků, staň se jedním z nich!

Termíny kvalifikací

Čtvrtek 29. 10.

Sobota 31. 10.

Čtvrtek 5. 11.

Sobota 7. 11.

Prize money pro TOP 3

1. místo 40.000,- Kč

2. místo 15.000,- Kč

3. místo 5.000,- Kč