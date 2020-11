Top 32 kompletní! Kdo se porve o postup do hlavní soutěže CZC.cz iSport Ligy?

Na poslední chvíli se do Top 32 kvalifikovali slávista CptKubajz, ambasador Sazka Esport Patýno, Kordaaas8 a BaoBab22.

Zde je seznam všech účastníků uzavřené kvalifikace:

Pozvaní ze Superfinále CZC.cz iSport Ligy:

ACSCaster

ACS.Emerickson

Art1stfut

FCSL.brynycho

FCVP.DRMi10

FCVP.pikej

FCVP.T9Laky

FKT.dalas94

Huhnak

JamesBony28

kobbycz88

RIIJK

Rozsi

SAMPIseron

SIG.Typcii

TheJohny

Postupující z otevřené kvalifikace:

ahugecris7

BaoBab22

BavendoFarky

iGkucera

Kordaaas8

MarioOoso99

Mikisek

M4tk05

NanysCz17

Patyno

SIG.FCMARTIN

SIG.Ritzy

sirisetsedm

steek1ng

SKS.CptKubajz

Tulip



Složení všech osmi skupin najdeš na www.isportliga.cz.

Šestnáct borců postoupí do skupinové fáze CZC.cz iSport Ligy. Ta proběhne o víkendu 14.-15.11 a budete ji moci sledovat na kanále twitch.tv/eleaguecz.

Hráči budou rozdělení do čtyř skupin po čtyřech. Dva nejlepší z každé skupiny postupují do play off.

Finále bude na programu o týden déle, tedy 22.11. v neděli a budete jej moci taktéž sledovat na Twitch kanále Eleaguecz.