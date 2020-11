ŽIVĚ: Kubajz se Seronem postupují, favorit se na konec trápil

ŽIVĚ | Oblíbená CZC.cz iSport Liga je zpět! Šestnáct nejlepších hráčů naší FIFA 21 scény bude o víkendu bojovat o postup do play off. V sobotu se odehrají skupiny A a B, kde se mimojiné dočkáme soubojů TheJohny vs. Emerickson či SKS CptKubajz vs. Seron!