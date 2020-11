T9Laky: Cílem je vyhrát, turnaj je ale našlapaný, může zvítězit kdokoliv

Vraťme se ještě k zápasu s 14letým Vejrgangem. Jak si zápas prožíval?

„Byl jsem samozřejmě rád, ale někteří lidi byli možná víc rádi než já (směje se). Bohužel, Vejrgang se kvůli věku nemůže zúčastnít turnajů od EA, v těchto menších a ve víkendovkách ale ukazuje svojí kvalitu. Je hodně sledovanej, lidi chtějí hrát jako on, okoukávají ho. Fanoušci chtěli, aby ho někdo z nás potkal a nakonec to vyšlo na mě.“

Na streamu byla obří podpora, dostavila se i nervozita?

„Byl jsem určitě nervózní, ale potom, co jsem dal první gól, tak jsem se uklidnil. Pak jsem nedal jednu velkou šanci, soupeř to potrestal. Skoro jsem sám sebe překvapil, že se mi podařilo dotáhnout ten dvougólový deficit, on sám z toho byl překvapenej a byl z toho docela v háji, to bylo vidět i na tom streamu. Výkon mi dodal vzpruhu, pomohli mi i fanoušci, na začátku zápasu bylo na streamu 800 diváků.“

Laky bohužel nezvládl penaltový rozstřel • Foto twitch.tv/t9laky

Plánuješ více streamovat?

„Určitě, od začátku letošní Fify se snažím víc streamovat, přes týden je ale pro mě těžší dělat ten FIFA content. To, co se hrálo dřív, tak pro nás není zábavný a potřebný, takže trošku hledám. Částečně se mi podařilo najít ten content právě v turnajích. Můžu nabídnout spíš ten gameplay, než že bych dělal nějakou velkou zábavu.“

Nyní k CZC.cz iSport Lize. V prvním zápase skupiny tě Miki k ničemu nepustil, ale nakonec jsi skupinu ovládl. Panovala spokojenost?

„No, jsem rád, že jsem postoupil, ale výkon mohl být pořád lepší, necítil jsem se komfortně. Ten první zápas jsem se hodně hledal, neproměňoval jsem šance, Miki kvalitně bránil. Řekl bych ale, že ten druhý zápas s Mariosem byl ještě těžší.“

Jak probíhal?

„Bylo to hodně vyrovnané, naštěstí se mi podařilo dát důležitý gól, on to pak musel otevřít a já přidal druhý zásah. Ten poslední jsem potřeboval urvat a podařilo se mi to na jedničku, ale výkon pořád nebyl ideální. Myslím si, že to může bejt lepší. Jen škoda, že v prvním kole potkám Drmiho.“

Laky skončil v minulém ročníku třetí • Foto Pavel Mazáč / Sport

Jsou pro tebe zápasy se spoluhráči z Plzně něčím speciální?

„Asi to není ničím jiný, je to prostě zápas, kterej musím vyhrát, abych postoupil dál. Jen je to škoda, myslím, že jsme se mohli oba umístit vysoko, takhle se musíme vyřadit navzájem.“

Řekněme, že jsi postoupil do finále. Proti komu by ses rád postavil?

„Je mi to asi jedno, kdo tam bude. Mně se líbí ta věta, kterou vždycky slyším, že jestli chci vyhrát, musím porazit každýho.“

Hodně lidí tebe se Seronem bere jako největší favority, souhlasíš s nimi?

„Asi bych se neoznačoval za favorita, já ani Seron jsme nebyli spokojení se svým výkonem, nemuseli jsme ani postoupit ze skupiny. Ten turnaj může vyhrát kdokoliv.“

Překvapil tě někdo z postupujících?

„Trošku mě překvapil Patýno, ale u něj vím, že mu tahle FIFA sedla, takže se nějak nedivím, že postoupil. Všechny skupiny byly vyrovnaný, bylo to narvaný kvalitníma hráčema.“

Cíl do Superfinále?

„Vyhrát. Nerad prohrávám, takže cíl je jasný.“ (směje se)