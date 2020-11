Cesta šampiona. Jak si došel Marioso pro titul CZC.cz iSport Ligy?

14. února 2020 předvedli Zicon eSports na svém Instagramu novou posilu. Mario „MarioOoso99“ Gumbrešt se stal novým členem týmu a oblékl zlato-černý dres, zanedlouho přišla perfektní 30-0 víkendovka.

FIFU 20 zakončil Mario parádně, na MČSR se umístil na třetí příčce a ukázal tak svůj obří potenciál na profesionální scéně. Ten potvrdil hned na začátku FIFA 21.

V konkurenci více než 400 hráčů v první otevřené kvalifikaci CZC.cz iSport Ligy se dostal mezi nejlepší čtyřku a dostal se tak mezi Top 32, která v uzavřené kvalifikaci bojovala o skupinovou fázi.

Následovalo další parádní představení Mariooosa. Ve své skupině closed kvalifikace měl mimojiné Martina „FCMARTIN“ Hrabinu, 14letého talentovaného zástupce Sigmy Olomouc. S konkurencí si poradil bez větších problému a mezi šestnáctku nejlepších se kvalifikoval z prvního místa.

V základní skupině D se setkal opět s olomouckým talentem, v cestě za postupem stál Mariovi také Matěj „Miki“ Mikan ze Sampi a dlouhodobá česká jednička z FCVP Esports Lukáš „T9Laky“ Pour. „Zápas s Mariosem byl ten nejtěžší,“ hodnotila plzeňská legenda po postupu. Do Superfinále Lakyho doprovodil právě děčínský rodák.

Ten hned ve čtvrtfinále dostal nelehký los. Štěpán „RIIJK“ Sobocki z Entropiq patřil mezi největší favority, semifinále mělo být minimem. Mario však zvládnul lépe rozhodující zápas BO3 série a postoupil mezi Top 4.

Jakub „CptKubajz“ Pudil je zatím ve FIFA 21 ve velké formě. „Pro mě je jedním z favoritů,“ nechal se slyšet analytik Michal „Mishek“ Kabele. Tohle měl být definitivní konec Mariosovy cesty CZC.cz iSport Ligou.

Jenže Mario ukázal, jakým je bojovníkem. Po výhře v prvním mači nastoupil slávistický Kubajz parádně do druhého dějství BO3 série, vyhrával 2:0 a sám Marioso už byl ve třetím mači. „Už jsem nevěřil a přemýšlel nad dalším zápasem,“ říkal již šťastný hráč Zicon eSports. Do špílu se totiž dokázal vrátit, dostal jej do prodloužení, ve kterém skóroval a chytil v napínavém závěru penaltu.

V Grand Finále čekal na děčínského Fifaře T9Laky. Většího soupeře si Mario přát nemohl. Lukáš Pour chtěl vyhrát, nechtěl zopakovat zklamání z minulého ročníku, kdy se umístil třetí.

210 minut herního času, ani jeden Lakyho gól. Něco, co se povedlo Mariosovi snad jako prvnímu česko-slovenskému Fifařovi. „Šance jsem měl, bohužel jsem neproměnil ani jednu.“ mrzelo plzeňského borce po prohraném finále.

Mario „MarioOoso99“ Gumbrešt pro sebe a organizaci Zicon eSports získal první velký titul, ke kterému patří také odměna 40 000 Kč. Napsal krásný příběh, který, doufejme, bude pokračovat a Maria uvidíme dále mezi nejlepšími.