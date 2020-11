Cavani zavařil EA Sports. Dva góly a asistence bez TOTW karty?

Tři špíly, tři výhry, tři úspěšná Cavaniho představení. Za 98 minut vstřelil tři branky. Když míří Urugayec mezi tři tyče, nemýlí se. Spolu s Brunem Fernandesem zařídil posledních sedm zásahů United v Premier League, karty ve FUT se však stále nedočkal.

Absenci v úvodní verzi FIFA 21 dokážeme pochopit. Edinson Cavani přestoupil k Rudým ďáblům až po otevření Early Accessu, tedy až po oficiálním vydání FIFA 21. Na začátku FIFA 21 patřil mezi volné hráče, od transferu však utekly téměř dva měsíce a Uruguayec ve hře stále chybí.

Fanoušci tak právem kritizují EA Sports za absenci světoznámého forvarda v dlouhodobě nejhranějším módu ve Fifě. Vždyť ve Voltě brzy budeme moci zahrát i za Dua Lipu nebo Lewise Hamiltona, proč EA tolik otálí s přidáním jednoho z nejslavnějších útočníků posledních let?

Edinson Cavani dvěma góly zařídil výhru Manchesteru United nad Southamptonem. • Foto Reuters

Zřejmě není pochyb o tom, že striker Manchester United si IF kartu zaslouží. Není vyloučena ani možnost, že by se Cavani objevil v Team of the Week předtím, než by se vůbec dočkal své základní kartičky.

V podobné situaci se objevil Gabriel Jesus ve FIFA 17. Jeho TOTW a OTW karty přišly do FUT před jeho základní zlatou kartou. Uvidíme něco podobného u Edinsona Cavaniho?