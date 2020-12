Next gen FIFA 21 na PS5. První pocity, kde vidíme největší změny?

Edinson Cavani v next gen FIFA 21 • youtube.com/vapexkarma

Záběry z nové FIFA 21 next gen • EA Sports

Záběry z nové FIFA 21 next gen • EA Sports

Záběry z nové FIFA 21 next gen • EA Sports

Záběry z nové FIFA 21 next gen • EA Sports

Záběry z nové FIFA 21 next gen • EA Sports

Záběry z nové FIFA 21 next gen • EA Sports

Lionel Messi na next gen FIFA 21 • Reddit

PlayStation 5 a Xbox Series X se po pár týdnech dočkaly své vlastní verze FIFA 21, která je speciálně upgradnutá pro nejnovější konzole. První věc, na kterou se většina hráčů těšila - grafika. Měli jsme vidět přirozenější pohyby fotbalistů, hra měla probíhat plynuleji.

Bohužel, v tomto ohledu jde o mírné zklamání. Pohyby hráčů vypadají lépe, čekali jsme však o něco větší zlepšení.

Ocenit můžeme vzhled hráčů především při oslavách gólů a cutscenách. Ti nejlepší borci ze světového fotbalu se dočkali opravdového upgradu, který vypadá parádně. Dále se míč tvaruje podle úderů a svaly hráčů se napínají, těchto maličkostí si však hráč při hraní nevšimne.

Edinson Cavani v next gen FIFA 21 • Foto youtube.com/vapexkarma

Jedna velice vítaná změna, na kterou hráči FIFA čekají již mnoho let, je odstranění volby preferovaného jazyka po každém spuštění FIFA 21.

Rychlost v menu je výborná, obrovsky rychlé je také načítání zápasů, kde si skoro nestihnete prohlédnout soupisku soupeře a jste na hřišti.

Jedna věc, která se nejspíš stane velmi rychle otravnou, je zmiňovaná odezva ovladače. Ten reaguje na každý dotek hráče s míčem, což může být pro řadu gejmrů spíše překážkou.

Nová kamera EA Sports GameCam nevypadá také vůbec zle, nebude zřejmě příliš hratelnou pro Rivals a WL, na oddech však další dobrá volba.

Jak se říká, to nejlepší na konec. Nové speciální oslavy důležitých gólů v posledních minutách špílů stojí za to a vtáhnou vás přímo do dění.

Celkově jde o příjemné grafické zlepšení, které jsme od FIFA 21 na PlayStation 5 očekávali. Gameplay zůstává stejný, větších změn se snad dočkáme ve FIFA 22.