Tak blízko! Seron dlouho trápil 14letého Vejrganga, selhal Neymar

Byla to velká bitva. V prvním poločase měl Dán Anders Vejrgang mírnou převahu, Seron se však nenechal velkým jménem zastrašit a do druhého dějství šel s vyrovnaným stavem 1:1.

Vítězný gól mladíka reprezentujícího RBLZ Gaming přišel po pěkné kombinační akci v 61. minutě, Seron tak měl třicet herních minut na zvrat. Ten mohl přijít v 80. minutě.

Dominik Čermák si perfektně pohrál se soupeřovou obranou, zleva si vypracoval krásnou šanci, když z hranice velkého vápna přihrával úplně volnému Neymarovi, který se na pokutovém puntíku z jedničky nemohl mýlit.

Jak už to však někdy ve Fifě bývá, Brazilec naprosto nepochopitelně poslal ránu přímo do tyče. Stovky fanoušků na Seronově streamu tak jen nevěřícně zírali, co právě Neymar spálil.

Vejrgang si na konci zápasu pojistil vítězství 3:1 a ve druhém kole po vyrovnané bitvě přehrál zástupce Sampi.

„Cenná zkušenost,“ nechal se slyšet Seron, který ukázal, že neúspěch v poslední víkendové lize je již dávno za ním a 16letý český borec může konkurovat těm nejlepším.