TOTW Predictions: Další IF Ronaldo či Rashford? Mezi nejlepšími také Jankto

Po posledním nepovedeném TOTW se fanoušci těší na pořádné IF karty, kvůli kterým bude stát za to drtit třicet zápasů víkendové ligy. A vypadá to, že se dočkají! Hlavním lákadlem by měl být jeden z nejpoužívanějších hráčů FIFA 21 Cristiano Ronaldo.

GK - Nick Pope - 84

Minulý víkend se po výhře nad Arsenalem anglický gólman do výběru týdne nedostal, to by se mělo po čtvrteční remíze Burnley na půdě Aston Villy změnit. Sedm úspěšných zákroků a čisté konto by mohlo velikána v barvách Burnley posunout do TOTW. Především zákrok proti Anwaru El Ghazimu stál za to!

LB - Andrew Robertson - 88

Dva zápasy, dvě asistence, jediný inkasovaný gól. Levému obránci Reds se daří, svou formu potvrdil také proti Tottenhamu a Crystal Palace. Proti Spurs přihrál Firminovi na rozhodující branku, proti CP byl součástí kanonády 7:0.

CB - Yerri Mina - 82

Everton se v posledních několika kolech opět zvedá a přibližuje se vrcholu tabulky Premier League. Svěřenci Carla Ancelottiho se pohybují na čtvrtém místě anglické ligy, velkou zásluhu na tom má Yerri Mina. Obrana Toffies udržela dvě čistá konta v řadě, Mina dokonce proti Arsenalu zajistil výhru borců v modrém.

CB - Unai Núñez - 81

Athletic Bilbao dokázal přerušit sérii špatných výsledků proti tápajíci Huesce. Dlouho se baskickému klubu nedařilo prolomit obranu soupeře, vše rozhodla penatla a následný gól Unaie Núñeze, který k čistému kontu přidal i svůj druhý přesný zásah letošní sezóny.

CDM - Scott McTominay - 82

Anglický štítový záložník se stal prvním hráčem v historii Premier League, kterému se v prvních třech minutách zápasu podařilo vstřelit dvě branky. Svůj parádní výkon proti Leeds podtrhl asistencí a TOTW se mu nevyhne.

RM - Jakub Jankto - 80

Jedním gólem a jednou asistencí přispěl český reprezentant k výhře Sampdorie nad Crotone. Vlastník esportové organizace Sampi se v posledních zápasech zvedá a bude odměněn kartou v TOTW 13.

LM - Marcus Rashford - 87

Druhý borec z červené poloviny Manchesteru. Sheffield United je beznadějně posledním celkem anglické Premier League, přesto nedal United nic zadarmo. Dvěma góly se blýsknul Marcus Rashford a Rudí ďáblové se drží na třetím místě PL.

CF - Roberto Firmino - 89

Vítězný gól proti Totenhamu, další dva zásahy proti Crystal Palace, ke kterým Brazilec přidal jednu asistenci. Pro EA Sports není běžné dávat do TOTW dva hráče ze stejného týmu, United a Liverpool však v posledním týdnu bořili konkurenci a vícenásobné zastoupení si zaslouží.

ST - Luis Suaréz - 89

Uruguayský střelec se proti Elche nemýlil. Dvěma brankami se Luis Suaréz zapsal pod vítězství Atlética Mardid, které se vrátilo na první místo La Ligy. Druhá IF karta pro Suaréze.

ST - Cristiano Ronaldo - 94

Juventus v Serii A stále nepoznal přemožitele, naposledy si Stará dáma smlsla na Parmě. Parádně se vedlo dvojici Morata + Ronaldo, když druhý jmenovaný mířil hned dvakrát přesně. Druhý TOTW také pro Portugalce.

ST - Robert Lewandovski - 93

Nejlepší hráč roku 2020 dál ukazuje, že světový fotbal patří jemu. Lewandovski rozhodl zápas Bayernu Mnichov proti Leverkusenu, dva góly přidal také proti Wolfsburgu. 17 gólů ve 13 utkáních, neskutečná forma útočníka Bayernu.