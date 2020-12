WL #11: Nový tuzemský král víkendové ligy FIFA 21? MarioOoso pokořil český rekord!

Vítězství na CZC.cz iSport Lize, trojnásobná víkendová liga bez jediné prohry a umístění mezi stovkou nejlepších hráčů světa. Mariovi „MarioOoso“ Gumbreštovi sedla FIFA 21 jako málokomu.

„Za poslední dva měsíce jsem se dostal do životní formy, která se teď podepisuje na mojich výsledcích. Doufám, že si tuhle formu udržím co nejdéle. Jsem hrozně rád, že se mi jako prvnímu na CZ/SK scéně podařilo uhrát 90-0 ve víkendové lize,“ neskrývá své nadšení Mario Gumbrešt.

„Co se týče těch víkendových lig, tak první dvě jsem měl stabilnější tým než teď poslední víkend, protože jsem dělal změny v sestavě, což byl risk, že jsem měl na některých postech slabší hráče než předešlé dvě víkendové ligy. Risk se změnami mi vyšel a jsem na sebe hrdý, že jsem jako první Čech dokázal dát ve víkendové lize 90-0. Budu se snažit v následující víkendové lize tuto hranici posunout na 120-0,“ dává si vysoké cíle rodák z Děčína.

Slušný win rate si udržel také Tomáš „sirisetsedm“ Novotný, který nakonec víkendovku se skóre 18-3 nedohrával. Zajímavou WL zažil také Šlapi, kterému byl po parádním začátku 9-0 ukradnutý účet. Doufejme, že se situace co nejdříve vyřeší!

Poslední FUT Champs se náramně povedly Janu „TheJohny“ Hradilovi, který se skóre 29-1 jen těsně nedosáhl na Top 200. „I když jsem prohrál poměrně brzy, už v prvních deseti zápasech, což se mi moc často nestává, tak jsem nakonec zahrál svojí nejlepší víkendovku,“ těší sparťanského reprezentanta.

„Tenhle víkend mi ukázal, jak moc je hra o mindsetu, a to je momentálně to, na čem chci nejvíce pracovat. Nakonec z toho bylo 29-1 a jediná prohra na penalty. Takže krásná tečka tohoto roku a motivace do toho dalšího,“ hodnotí Johny pozitivně svůj výkon.

V Elite 1 se umístili také Martin „Caster“ Štěpán a Jan „Emerickson“ Krupička, kteří si díky svým kličkám a gólům došli již pro desátou E1. Bohužel, letošní ročník tolik nesedl Jakubu „JamesBony“ Němcovi. 24-6 znamená Elite 3.

29 výher si připsal Lukáš „T9Laky“ Pour, kterému tak počtvrté za sebou utekla perfektní víkendová liga o jediný zápas. „Už by to chtělo těch 30-0,“ usmíval se zástupce Viktorie Plzeň. Jeho spoluhráč Michal „DRMi10“ Drastich využil vánočních svátků k zaslouženému odpočinku a WL nedohrával.

Posledním borcem, který z českých organizací měl jedinou prohru, byl Owen „Venny“ Venn z Entropiq. Do nejvyšší divize se dokázali kvalifikovat také čeští reprezentanti Entropiq Štěpán „RIIJK“ Sobocki a Patrik „Huhnak“ Hornák.

Podobně jako sparťanští borci, také Dominik „Seron“ Čermák uhrál desetkrát ve FIFA 21 minimálně Elite 1. 28-2 pro mladého hráče ze Sampi. O něco hůře se dařilo Matěji „Miki“ Mikanovi, který kapituloval o víkendu sedmkrát.

Špatně se nedařilo Jakubu „CptKubajz“ Pudilovi. Slávistický semifinalista CZC.cz iSport Ligy se po třítýdenní pauze bude ve čtvrtek těšit na odměny za E1. Martin „Kobby“ Strnad skončil s výsledkem 25-4 v Elite 2.

Slavit můžou také v Olomouci. Martin „FCMARTIN“ Hrabina se poprvé v letošním ročníku FIFA dočkal Elite 1. „Když jsem na skóre 17:3 prohrával 2:0 v 60. minutě, tak to nevypadalo moc nadějně, ale nakonec se to konečně povedlo,“ raduje se olomoucká naděje. Jiří „Ritzy“ Jičínský zaznamenal již popáté v řadě 23 vítězných špílů, což znamená Elite 3.

Modrimu se podařilo podruhé vyrovnat svůj osobní rekord 28-2, reprezentant 1. FC Slovácko eSports je v životní formě. „Jedna těsná prohra a druhá na penalty podobně jako před týdnem. Největší spokojenost tento víkend jednoznačně s obranou,“ komentuje Modri svůj výkon.

Naopak nepovedený víkend zažil Domito. „Na začátku víkendovky jsem měl asi dvě zbytečné prohry a pak už nepracovala hlava, totální nechuť hrát. Radši jsem si šel zlepšit náladu tím, že jsem si šel dát vánoční cukroví a zajedl tuto nechutnost něčím sladkým. Dám si týden pauzu a snad dokážu navázat na minulou elitu, tento víkend se nestal,“ doufá Domito v lepší zítřky.

V teplickém táboře se poprvé od sedmé víkendovky všichni tři hráči dostali do elitní divize. Teplická jednička Martin „dalas94“ Vujtík se vrátila do Elite 1, jeho spoluhráči Aubík a Sobla dohráli v Elite 3.

Po dvou týdnech v elitní společnosti skončil v Gold 1 Peposlav z FK Jablonec Esports. Slušnou hru předvedl Adulack, který je s 25 výhrami v E2.

Shrnutí: