TOTY Predictions: Ronaldo, Messi či Bruno Fernandes v týmu roku

Jeden z každoročních vrcholů FIFA se blíží. Ve čtvrtek začíná hlasování o Team of the Year FIFA 21, ve kterém fanoušci hlasují o nejlepší jedenáctce uplnyulého roku. Koho bychom mohli vidět v TOTY FIFA 21?

GK - Manuel Neuer - 97

Osminásobný mistr Bundesligy měl lví podíl na vítězství Bayernu v posledním ročníku Ligy mistrů. Manuel Neuer byl mimojiné vyhlášen nejlepším gólmanem světa za rok 2020, těžko si tak představit v TOTY jiného brankáře.

LB - Alphonso Davies - 94

Také post levého beka bude patřit Bayernu Mnichov. Alphonso Davies vletěl na světovou scénu jako uragán a pokud se doopravdy dočká TOTY karty, půjde o prvního Kanaďana, který se kdy ve Fifě dostal do týmu roku.

CB - Virgil van Dijk - 98

V sezóně 2019/20 se Liverpool konečně dočkal! Reds po dlouhých třiceti letech ukončili čekání na anglický ligový titul. I přesto, že nebyly výkony nizozemského stopera tolik dominantní jako v předchozím ročníku, stále patří jednoznačně mezi naprostou světovou špičku.

Virgil van Dijk by měl být opět součástí TOTY • Foto Profimedia.cz

CB - Sergio Ramos - 96

Po roční pauze by se do TOTY mohl vrátit velezkušený stoper Realu Madrid Sergio Ramos. Španělský harcovník dovedl s kapitánskou páskou madridský celek po třech letech k titulu La Ligy a řekl si o hlasy hráčů.

RB - Trent Alexander-Arnold - 95

Druhý nejlepší asistent Premier League ročníku 2019/20 pokračuje v neskutečných výkonech a zaslouží si tak druhou TOTY kartu v řadě. Trentova 2020 karta bude velice podobná té z minulého ročníku.

CDM - Joshua Kimmich - 96

Osm gólů a dvacet asistencí. To jsou statistiky německého středopolaře Joshuy Kimmicha z poslední sezóny. V posledním roce byl součástí pouze TOTY Nominees a TOTS, v týmu roku bude poprvé.

CAM - Kevin De Bruyne - 98

Belgický útočný záložník patří každoročně nejen mezi nejlepší hráče anglické Premier League, ale světa. V minulém ročníku Premier League zaznamenal Kevin De Bruyne 20 asistencí a vyrovnal tak rekord Thierryho Henryho.

Kevin De Bruyne, rekordman Premier League • Foto Reuters

CAM - Bruno Fernandes - 97

Penaltový král Bruno Fernandes bezpochyby patří mezi největší hvězdy posledního roku. Manchesteru United se sice nijak extra nedařilo, v Premier League skončili pátí, v Evropské lize došli "pouze" do semifinále. Bez portugalského špílmachra by se však topili v nižších patrech, Bruno Fernandes se řadí mezi nejlepší záložníky Premier League.

RW - Lionel Messi - 98

Nebyl by to správný Team of the Year bez Lionela Messiho. Argentinská legenda v roce 2020 stihla odehrát 44 zápasů, v nichž 26krát skórovala a přihrála na 23 přesných zásahů. Lionel Messi tak s největší pravděpodobností nepromešká ani letošní TOTY.

ST - Cristiano Ronaldo - 98

Společně s argentinským kouzelníkem rekordman v počtu TOTY karet. Cristiano Ronaldo se objevil v každém týmu roku FIFA Utimate Team a účast jej nemine ani letos. Ve 35 letech Ronaldo stále předvádí parádní výkony, i díky jeho popularitě ve FIFA 21 nemůže být o TOTY pochyb.

ST - Robert Lewandovski - 99

Kdo jiný by mohl být jedenáctým dílkem TOTY skládačky. Robert Lewandovski kraloval fotbalu v roce 2020, ve 42 odehraných špílech nasázel neuvěřitelných 45 gólů! Bohužel, Lewa není ve Fifě nikterak oblíbenou kartou a nejspíše se neobjeví v mnoha sestavách.