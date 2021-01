TOTY FIFA 21: Do nejlepší jedenáctky roku se vešel Ronaldo, Bruno či Mbappé, chybí Messi

Team of the Year je tu. Přichází čas otevírání stovek balíčků a marného hledání jednoho z modrých borců.

Největší zastoupení v celku má Bayern Mnichov, více než jedním hráčem se může chlubit také Liverpool.

Do branky se pochopitelně dostal Manuel Neuer, který vychytal německému celku triumf v Lize mistrů. Na levém beku se k Neuerovi připojí spoluhráč Davies, na stoperech se tyčí dvě věže v podobě Ramose a Van Dijka. Obranu doplňuje na pravém beku Alexander-Arnold.

Ani v záloze nevidíme žádné překvapení. Trojice Kimmich, Fernandes a De Bruyne byla vidět v drtivé většině fanouškovských jedenáctek.

Ani Ronaldo s Lewandovskim nejsou ničím, co by se nedalo predikovat. Ovšem absence Lionela Messiho je mírným šokem. Argentinský kouzelník sice neměl nejlepší rok, to samé by se však dalo říci o francouzském rychlíku Mbappém. Je jasné, že na třetí pozici muselo být pořádně dusno, jelikož nejedno komunitní hlasování jasně favorizovalo právě Messiho. Ten se však stále můžeš stát 12. hráčem TOTY.

TOTY FIFA 21:

Neuer

Ramos

Van Dijk

Alexander-Arnold

Davies

Kimmich

Bruno Fernandes

De Bruyne

Mbappé

Ronaldo

Lewandovski