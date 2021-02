WL #19: Entropiq na vrcholu, nepropadli ani Teplice či Viktorka

Owen „Venny“ Venn i nadále ukazuje, že jednoznačně patří mezi to nejlepší, co mohou české FIFA organizace nabídnout. Od příchodu do Entropiq se vždy kvalifikoval minimálně do Elite 1 (nepočítáme-li DNF) a v trendu pokračuje i ve své třinácté víkendovce v zelených barvách.

Dařilo se také Akimovi „Fully“ Byronovi (28-2) a Štěpánu „RIIJK“ Sobockému (27-3), oba borci si prohodili skóre z minulého týdne, které jim zajistilo Elite 1. Po propadáku minulého týdne se zpět do elitních divizí vrátil Patrik „Huhnak“ Hornák (23-7).

NEPŘEHLÉDNĚTE: WL #18: Viktoriáni stoprocentní! Seron rekord nepřekoná, jak si vedla Sparta?

Osmáctá víkendová liga byla pro FCVP Esport přelomová. Lukáš „T9Laky“ Pour i Timotej „Cristy“ Starinský dosáhli perfektního skóre, slušného výsledku dosáhli také nyní. Česko-slovenské duo i nadále drželo basu, oba borci zvítězili v 27 špílech, které jim zajistí čtvrteční odměny za Elite 1.

Nepovolují ani borci v FK Teplice eSports. Teprve podruhé ve FIFA 21 se podařilo zástupcům severského klubu dvojnásobné zastoupení v Elite 1. Postarali se o něj Dominik „Sobla“ Soblahovský a Martin „dalas94“ Vujtík, který se v páté víkendovce dočkal návratu do E1. Sérii WL s minimálně 25 výhrami neprodloužil Jan „Aubík“ Živný (24-6).

Dva hráče měla v Elite 1 také pražská Sparta. Hranici 27 vítězství pokořili Martin „Caster“ Štěpán (29-1) a Jan „Emerickson“ Krupička (27-3). O divizi níže se umístil vítěz poslední CZC.cz iSport Ligy Mario „MarioOoso“ Gumbrešt (25-5), v Elite se udržel také Jakub „JamesBony“ Němec. Naopak nejhorší víkendovku v letošním ročníku předvedl Jan „TheJohny“ Hradil, který neudržel slušný začátek a skončil se skóre 22-8 v Gold 1.

Ve zlepšených výkonech pokračuje Martin „Kobby“ Strnad. Reprezentant SuperSlavia esports si za poslední čtyři víkendovky připsal třikrát umístění v Elite 1 (28-2) a mezi slávisty disponuje v posledním měsíci nejlepší formou. Michal „DRMi10“ Drastich podobně jako minulý týden prohrál čtyři mače a skončil v Elite 2, Jakub „CptKubajz“ Pudil bohužel výsledným 22-8 vyrovnal své nejhorší FUT Champs.

V plné síle se opět ukázala duchcovská FIFA škola. Dominik „Seron“ Čermák k vítězství v Entropiq Charity Cup přidal 28 výher ve WL, jeho spoluhráč z organizace Sampi Matěj „Miki“ Mikan byl výhru od E2 (24-6).

Po dlouhé době se z úspěšné víkendové ligy mohou těšit také Zicon esports. Tomáš „sirisetsedm“ Novotný se podruhé v roce 2021 dostal mezi nejvyšší elitu (27-3), kde jej nebýt čtvrté prohry mohl doplnit k1leris. V rozhodujícím zápase o Elite 3 narazil Šlapi na svého spoluhráče sirisetsedm, na něhož nestačil a končí v Gold 1.

Podobný osud potkal Domita z 1. FC Slovácko eSports, který byl taktéž jedinou výhru od Elite 3. Spoluhráči Modrimu se dařilo lépe, s 25 výhrami se kvalifikoval do Elite 2.

Stejný výsledek jako Modrimu se povedl Josefu „Peposlav“ Uxovi, jehož kolegové z Jablonce nenapodobili. Adulack svou víkendovku nedohrával (18-5), Jakuba „el_kosinero“ Kosaře i nadále zlobí internetové připojení (14-4).

Výsledek z posledního FUT Champs zopakoval Patrik „Patýno“ Janků za Sazka Esport (23-7), 23 vítězných špílů uhrál také František „kucera“ Kučera z Inside Games a olomoucký Jiří „Ritzy“ Jičínský. Martin „FCMARTIN“ Hrabina skončil WL v G1 (20-8).

Shrnutí: