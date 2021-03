TOTW #23 Predictions: Messi v týmu týdne? TOTW se dočká i Bale či Goretzka

Poslední Team of the Week ve FIFA 21 překvapil snad všechny. Cristiano Ronaldo a Marcus Rashford, dvě parádní karty, které se objevily jako blesk z čistého nebe. Tento týden nebude taková paráda, přesto se můžeme těšit na nejednoho zajímavého playera.

GK - Keon Casteels - 86 (WhoScored - 7.02)

Wolfsburgu se i nadále daří. V Bundeslize neporhráli již devět zápasů v řadě, veliký podíl na tom má gólman Casteels, který v posledním špílu proti Herthě Berlín udržel čisté konto.

CB - Ruben Dias - 84 (WhoScored - 7.52)

Momentální forma Manchesteru City je nevídaná. Po horším startu nastartovali nezastavitelný stroj, gólem proti West Hamu se po výhru podepsal také Rúben Dias.

CB - Diego Godín - 86 (WhoScored - 8.60 - MOTM)

První Team of the Week pro jednoho z nejlepších stoperů minulé dekády. Uruguayec Godín předvedl v dresu Cagliari exkluzivní výkon, za který získal ocenění MVP a dost možná se dočká první IF kartičky ve FIFA 21.

RWB - Matteo Darmian - 81 (WhoScored - 8.46)

Inter Milán si na špatnou fazónu rozhodně stěžovat nemůže. Po výhrách nad Laziem a AC Milán si smlsli svěřenci Antonia Conteho na Janovu, jeden gól vsítil pravý bek Matteo Darmian.

CDM - Grzegorz Krychowiak - 83 (WhoScored - 7.91)

První TOTW pro polského středopolaře. K čistému kontu v dresu Lokomotivu Moskva přidal také jednu přesnou trefu.

CM - Leon Goretzka - 89 (WhoScored - 9.02 - MOTM)

Tři asistence, cena pro MOTM, tři body. Leon Goretzka odehrál proti Kolínu ideální zápas a jeho headliners karta se dočká zaslouženého upgradu.

CM - Mauro Arambarri - 83 (WhoScored - 7.81 - MOTM)

Kvalitní výkon ve středu hřiště doplnil Uruguayec Arambarri gólem. Stejně jako pro Poláka či kolegu z uruguayské reprezentace jde pro něj o první TOTW.

RM - Nicolas Pépé - 86 (WhoScored - 7.39)

Pravý záložník z Pobřeží Slonoviny se konečně probouzí. V poslední týdnech předvádí v dresu londýnského Arsenalu kvalitní výkony, naposledy úřadoval proti Leicesteru.

RW - Gareth Bale - 85 (WhoScored - 9.44 - MOTM)

31letý křídelník Tottenhamu Hotspur byl v minulém týdnu hlavní hvězdou svého klubu. Na domácím hřišti si pohrál s obranou Burnley, když dal dvě branky a na jednu přihrál.

CF - Lionel Messi - 96 (WhoScored - 9.49 - MOTM)

Zní to až neskutečně, ale argentinská legenda získala ve FIFA 21 pouhou jednu IF kartu. Druhou by si snad mohla připsat po vítězství na hřišti Sevilly, kdy Messi skóroval a připsal si také asistenci.

ST - Myron Boadu - 84 (WhoScored - 9.24 - MOTM)

20letý nizozemský střelec Myron Boadu si proti Feyenoordu pořádně vylepšil statistiky. Při výhře AZ Alkmaar 4:2 se třikrát trefil přesně.