WL #20: Sparťan Caster neporažen, do Top 200 se dostal Matejs

Jubilejní dvacáté FUT Champs byly pro Martina „Caster“ Štěpána nadmíru povedené. Po šesti víkendovkách se vrátil opět mezi ty nejlepší na světě, se skóre 30-0 se může ve čtvrtek těšit na odměny za umístění v nejlepší padesátce světa. A co víc, Martin se podruhé v řadě dostal mezi Top 200 hráčů měsíce.

Co se týče dalších sparťanů, nejlépe si vedli Jan „Emerickson“ Krupička a Mario „Marioooso“ Gumbrešt, kteří uhráli shodně Elite 1 s výsledným 27-3. Jakub „JamesBony“ Němec se vrátil do Elite 2 (25-5), za to mizérie Jana „TheJohny“ Hradila pokračuje (20-8).

Castera v klubu Top 200 doplnil ještě jeden z Čechů, konkrétně Matěj „m4tk05“ Dunka. Hráč Bohemians Esports dlouho držel na kontě proher nulu, až v 27. zápase na svého soupeře jen smolně nestačil. Chyběl opravdu kousek a Matejs se mohl radovat z ještě lepšího výsledku.

Richard „MrRici“ Růžička také neuhrál špatný výsledek, s pěti prohrami se těší z Elite 2.

Jediného přemožitele potkal v posledních FUT Champs také Akima „Fully“ Byron za Entropiq, který pokračuje ve slušné formě a stále si drží 100% E1 úspěšnost během svého působení v celku. Do Elite 1 se dostal se dvěma porážkami také Štěpán „RIIJK“ Sobocki, o jednu divizi níže se umístil Patrik „Huhnak“ Hornák (25-5). Nejhorší výsledek v Entropiq si zapisuje Owen „Venny“ Venn, který poprvé nedosáhl na E1 (23-4).

Za 1. FC Slovácko se konečně vrátil Karel „Modri“ Modrák zpět na své klasické 28-2. „Bohužel druhá prohra, která přišla za skóre 26-1, mě připravila o Top 200,“ mrzelo jej. Svou cestu v dresu Slovácka započal Jakub „Kordas“ Koryťák s Elite 3 (24-6), WL se bohužel nepovedla Domitovi (20-10).

Oproti poslední víkendové lize si o jednu výhru polepšil Lukáš „T9Laky“ Pour za FCVP Esport (28-2), Timotej „Cristy“ Starinský si po Elite 1 pohoršil (25-5).

Po dvoutýdenní odmlce se do E1 vrátil Michal „DRMi10“ Drastich, který se ukazuje jako výborný přestup pro SuperSlavia esports. Martin „Kobby“ Strnad se po Elite 1 výsledcích propadl do E2 (25-5), Jakub „CptKubajz“ Pudil se vrátil zpět do Elite (23-7).

V dobré formě pokračuje Dominik „Seron“ Čermák, který se po občasných problémech ve víkendové lize opět zvedl a stabilně zahrává Elite 1 (27-3). Nyní již bývalý zástupce Sampi Matěj „Miki“ Mikan byl jednu výhru od E1 (26-4).

Po nepovedené WL se ohromně zvedl Martin „FCMARTIN“ Hrabina za Sigma Esports, který si po Gold 1 z minulého týdne došel pro Elite 1 se skóre 27-3. Výsledek z posledních FUT Champs zopakoval Jiří „Ritzy“ Jičínský (23-4).

Za FK Jablonec Esports se opět nejvýše umístil Josef „Peposlav“ Uxa (25-5) a i nadále ukazuje velký posun ve výsledcích oproti začátku současného ročníku FIFA. O jedinou výhru utekla E2 Adulackovi, Jakub „el_kosinero“ Kosař se stále trápí s internetovým připojením (14-2).

Do Elity se dokázali kvalifikovat ještě Martin „dalas94“ Vujtík (23-4) a Aleš „k1leris“ Kubík (24-6), na Gold 1 dosáhli Tomáš „sirisetsedm“ Novotný, Jan „Aubík“ Živný (22-8) a Šlapi s Dominikem „Sobla“ Soblahovským (20-8).

Shrnutí: