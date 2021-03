Seron vs. Kubajz • twitch.tv/eleaguecz

Pavouk play off ELEAGUE • ELEAGUE

Takové finále čekal málokdo! Ani jeden z přímých postupujících do semifinále se nedostal do boje o titul a M4tk05 si to rozdá s Emericksonem o třetí místo. Ve finále uvidíme souboj CptKubajze a Sirisetsedm.