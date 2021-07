Nejsilnější klička přijde do FIFA 22 s vylepšením. Jaké další parádičky se chystají?

Bridge se stal velkou částí FIFA 21 gameplaye a k letošnímu ročníku již neodmyslitelně patří. Ti nejlepší se naučili perfektně využívat síly této kličky, která často odzbrojila ty nejsilnější obránce. Bridge se vrátí i do FIFA 22, tentokrát i s variací skilled bridge pro čtyřkové skillery. Jak se tríček používá a co dalšího EA Sports chystají do FIFA 22?