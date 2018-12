PŘÍMÝ PŘENOS finále iSportCupu! Sledujte bitvu ve FIFA 19 o 50 tisíc

Je to tady! Dnes v 13.00 začalo historicky první Velké finále CZC.cz iSportCup. Osm největších borců ve FIFA 19 v Česku a na Slovensku svádí těžké boje o 50 000 korun a profesionální smlouvu v týmu iSport.cz! „Máme se na co těšit,“ hlásí největší favorité i moderátor Mikoláš Tuček. Vstup do pražského multikina Premiere Cinemas v Hostivaři je ZDARMA! Ti, co nemohou dorazit, mohou sledovat celý turnaj v PŘÍMÉM PŘENOSU na facebookovém profilu iSport.cz >>