Startuje iSport LIGA! Staň se mistrem ve Fifě a vyhraj 100 000 korun | iSport.cz

Jak se bude hrát?

První kvalifikační kola CZC.cz iSport LIGY, do kterého se můžete přihlásit na www.isportliga.cz, vypukne 7. a 10. dubna. Z kvalifikací se nejlepších osm hráčů probojuje do prvního offline eventu, kde můžete vyhrát až 20 000 korun. Online kvalifikací bude celkem dvanáct plus tři offline eventy ve FIFA 19 a FIFA 20 (duben, květen-červen a říjen).

Hráči budou za každé vítězství, postupem kvalifikací a umístěním na offline eventu sbírat body, které se započítají do průběžného žebříčku. Ten utvoří pořadí všech pařmenů FIFA v Česku a na Slovensku! Na základě žebříčku se nejlepších 16 hráčů kvalifikuje do SUPERFINÁLE (16. listopadu), kde se rozhodne o mistrovi iSport LIGY. Nejlepší z nejlepších vyinkasuje 100 000 korun!

Webový portál iSport.cz vstoupil do světa esportu prostřednictvím iSportCupu v závěru minulého roku. Jednalo se o historicky nejúspěšnější turnaj v sérii FIFA v Česku a na Slovensku.

Přes 1 000 000 oslovených čtenářů sledovalo, jak 813 aktivních hráčů (z 1304 registrací) svádělo velké bitvy o osm pozic ve Velkém finále, které ovládl Lukáš „T9Laky“ Pour a odnesl si 25 000 korun. 200 diváků si finálový zážitek vychutnalo přímo v sále, dalších 9809 unikátních sledujících hltalo livestream.

Druhým krokem portálu iSport.cz a mediálního domu Czech News Center je vytvoření dlouhodobé soutěže s historicky nejvyššími prize money, která vyvrcholí v Superfinále 16. listopadu. Celá iSport Liga se odehraje ve FIFA 19 a FIFA 20.

Zapoj se i ty na www.isportliga.cz!

Generálním partnerem iSport LIGY je CZC.cz, které každému hráči věnuje voucher ve výši 100 Kč k nákupu nad 1000 Kč. Dalšími partnery iSport LIGY jsou Connect IT, Corny.

Harmonogram iSport LIGY První online kvalifikace (FIFA 19): 7. dubna, 10. dubna, 14. dubna, 17. dubna

Online finále: 21. dubna

Offline eventy: 27. dubna Druhá online kvalifikace (FIFA 19): 15. května, 26. května, 29. května, 2. června

Online finále: 9. června

Offline event: 15. června Třetí online kvalifikace (FIFA 20): 6. října, 9. října, 13. října, 16. října

Online finále: 20. října

Offline event: 26. října SUPERFINÁLE (FIFA 20)

16. listopadu

1. Obecná pravidla

1.1 Národnost

Turnajů, pořádaných herním portálem Grunex.com, se mohou zúčastnit hráči z České a Slovenské republiky.

1.2 Komunikace

Veškerá komunikace s administrátorem probíhá v záložce turnaje „chat“, při turnaji je každý hráč povinný být ONLINE na discord.gg/grunex, kde bude probíhat komunikace v rámci celého turnaje.

Pro komunikaci s administrátorem lze také využít soukromé zprávy v době, kdy turnaj není online. Nejde však o hlavní komunikační kanál s administrátorem během turnaje!

1.3 Herní účty

Každý hráč je povinen mít správně vyplněné GAME ID (PSN) ve svém uživatelském profilu. V opačném případě může nastat vyloučení daného hráče z probíhajícího turnaje.

1.4 Potvrzení účasti

V procesu check-in je hráč povinen potvrdit svou účast a přítomnost v turnaji. Pokud hráč svou účast nepotvrdí, bude systémem turnaje automaticky vyloučen! Pokud svou účast potvrdí a turnaje se neúčastní, hrozí mu následný postih v podobě týdenního BANu na portálu Grunex.com

2. Herní pravidla

2.1 Zdržování turnaje

Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat turnaj. V takovém případě bude hráč či tým vyloučen z turnaje a bude mu udělen trest.

2.2 Nedostavení k zápasu

Jakmile se hráč či tým nedostaví do 15-ti minut po oficiálním začátku zápasu, je kontumačně poražen. Pro potvrzení kontumace musíte doložit screenshot s časem, že se soupeř k zápasu nedostavil. Pořízená média nahrajete do zápasu a podáte protest.

3. Herní systém

3.1 Žebříček

Hráči jsou v každém turnaji bodově ohodnoceni za každý zápas. Všechny body se hráčům přičítají do celkového sezonního žebříčku.

Z online kvalifikace postoupí do online finále vždy 32 nejlepších hráčů. Z online finále do offline finále postupuje 8 nejlepších hráčů.

Hráči, kteří se na konci sezony umístí na 1. až 16. místě žebříčku budou pozváni na závěrečný offline turnaj tzv. superfinále.

3.1.1 Bodování

Bodování hráčů na základě postupu v pavouku je následovné:

ONLINE KVALIFIKACE

1. kolo - vítěz 2 body

2. kolo - vítěz 3 body

3. kolo - vítěz 4 body

4. kolo - vítěz 5 bodů

5. kolo - vítěz 10 bodů

ONLINE FINÁLE

1. kolo - vítěz 10 bodů

2. kolo - vítěz 30 bodů

Hráč v ONLINE KVALIFIKACI a ONLINE FINÁLE získá v případě prohry vždy 1 bod, pokud vyhrál alespoň jednu hru z BO3 série. V opačném případě bude ohodnocen 0 body.

Body za každé kolo se sčítají.

Pokud se hráč v jedné sérii zúčastní více kvalifikací, započteny budou pouze body z jedné kvalifikace, kde jich hráč získal nejvíce.

Bodování hráčů v OFFLINE FINÁLE je následovné:

1.místo - 50 bodů

2.místo - 25 bodů

3.místo - 20 bodů

4.místo - 15 bodů

5.místo - 10 bodů

6.místo - 5 bodů

7.místo - 5 bodů

8.místo - 5 bodů

3.2 Hráči

Hráči nesmí hrát s použitím externích aplikací nebo hardwaru, který zasahuje do hry

Hráči nesmí používat skripty, které jakkoliv mění nastavení hry, hráčů či mění nastavení vykreslování.

Zúčastněný hráč nesmí být zabanován na jiném portálu.

Zúčastněný hráč nesmí mít ban na jakémkoliv dalším účtu.

Hráč smí streamovat svoje POV zápasu s 120s (2 min) delayem.

3.3 Průběh zápasu

Přidejte si soupeře do svých přátel na PS4 (jeho PSN ID naleznete v jeho profilu)

Hru zakládá tým postavený výše v pavouku a může si vybrat tým jako první.

Spusťe hru FIFA 19 ➡ Běžte do záložky FIFA ONLINE ➡ Zvolte možnost Přáteláky ➡ Vyber si svého soupeře z friendlistu a pozvi ho do Lobby ➡ Počkejte na připojení soupeře, na PSN si napište do soukromého chatu READY pro úspěšné zahájení zápasu ➡ Spusťte zápas

Hráči si před offline finále sami odhlasují, zda jej chtějí odehrát v režimu „přáteláky online“ nebo „fifa ultimate team.“ V případě „fifa ultimate team“ platí jako součást pravidel i dodatek o průběhu zápasů v režimu FUT.

3.4 Zápas

Pro účast je nutné vlastnit PS Plus předplacenou službu, jinak není možné využívat multiplayer hry FIFA 19.

Před startem zápasu jsou obě strany povinné zkontrolovat nastavení lobby.

Startem zápasu souhlasí obě strany s nastavením a dále není možné se odvolávat na špatné nastavení zápasu.

Je potřeba mít ve svém ovládání nastavené TAKTICKÉ bránění!

Formát – BO3

každém kole PlayOff musí hráč střídat týmy. V případě výsledku 2:1 se tak musí použít tři týmy! V žádném zápase nesmí nastoupit hráči se stejnými týmy! Volbu do úvodního zápasu má hráč, který je v pavouku veden jako první.

3.4.1 Nastavení zápasu

Týmy: Všechny týmy jsou povoleny

(vyjma bod 3.3.2)

Bránění: Taktické

Délka poločasu: 6 minut

Ovládání: Libovolné

Rychlost hry: Normální

Soupisky: Online

Obtížnost: Světová třída

3.4.2 Výběr týmů

Nesmí se používat pouze adidas All-Star.

3.4.3 Vlastní formace

Všichni hráči musí používat již předpřipravené EA Formace. Používání svých vlastních povede k vyloučení z turnaje.

3.4.4 Prodloužení

Pokud zápas skončí remízou, je potřeba založit nový zápas. V tomto dalším zápase se hraje pouze 35 minut, pokud i po tomto čase bude trvat remízový stav, hraje se až do konce herního času GOLDEN GOAL. Kdyby i tak skončil zápas remízou, hraje se další zápas, který bude hned od jeho začátku jako GOLDEN GOAL.

3.4.5 Problém se spojením

Pokud nastane problém se spojením a oba hráči prokází, že mají správný NAT type bude o postupujícím muset rozhodovat los.

4. Admin

O udělení trestu rozhoduje admin dané soutěže na základě doložených důkazů. Tím může být screenshot nebo demo z hry.

V případě jakýchkoliv dotazů se vždy obraťte na admin tým.

Admin tým si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu pravidel, herního systému nebo časů v průběhu kteréhokoliv turnaje.

Admin tým neznalost pravidel neomlouvá.

5. Výhry

Pro online kvalifikace každý účastník získá voucher na slevu 100 Kč v obchodu CZC.cz při objednávce nad tisíc korun.

Slevový voucher bude zaslán do zpráv na Grunex webu účastníkům turnaje nejpozději do 14 dnů od účasti v turnaji.

Výhra (prizemoney) bude hráči vyplacena bankovním převodem nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení řádně vyplněného formuláře.

Hráč je povinen vyplnit/podepsat formulář, který mu bude na konci zápasu v den odehrání turnaje podán příslušným adminem turnaje. (Formulář bude obsahovat informační a bankovní údaje, které budou použity pouze pro účely vyplacení výhry offline turnaje)

Prizemoney offline finále - veškeré níže uvedené ceny platí pouze pro offline finále turnaje.

1. místo - 20 000 Kč

2. místo - 10 000 Kč

3. místo - 5 000 Kč

4. místo - 3 000 Kč

5. - 8. místo - 1 000 Kč

Prizemoney superfinále - veškeré níže uvedené ceny platí pouze pro superfinále turnaje.

1. místo - 100 000 Kč

2. místo - 15 000 Kč

3. místo - 10 000 Kč

4. místo - 5 000 Kč

5. - 8. místo - 2 000 Kč

9. – 16. místo – 1 000 Kč

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí či nejasností v pravidlech nás kontaktujte na těchto emailech: dominik.springer2@gmail.com, nicolas.heller@grunex.com, peter.supak@grunex.com