Emerickson před online finále iSport LIGY: Jsem připraven čelit každému | iSport.cz

Jste mezi 32 vyvolenými, kteří si zahrají online finále CZC.cz iSport LIGY. Jak se váš postup rodil?

„Jsem samozřejmě rád, že se mi povedlo udělat první krůček k postupu do TOP8. Podařilo se mi postoupit až z třetí kvalifikace, jelikož první jsem se nemohl zúčastnit, protože jsme byli se Spartou na turnaji v Polsku. Můj první pokus přišel tedy až při druhé kvalifikaci, kdy jsem nakonec podlehl soupeři v rozhodujícím kole. Ve třetí kvalifikaci jsem si už svoje postupové místo nenechal vzít. Kvůli ní jsem odřekl i březnové finále TopGamingu, abych to zbytečně neřešil na poslední chvíli.“

Sám jste zmínil, že jste uspěl až na druhý pokus, co se při prvním nepovedlo?

„Průběh obou kvalifikací byl skoro totožný, tedy až na poslední kolo. V první kvalifikaci jsem do pátého kola neprohrál ani jeden zápas v BO3. V zápase o postup jsem potkal Srdu (INAE.Srda), který je kvalitní hráč a porazil mě. Ve druhé kvalifikaci jsem předvedl to samé, až tedy na poslední postupové kolo, které jsem vyhrál 2:0 na zápasy.“

Udělal jste při druhém pokusu něco jinak?

„Řekl bych, že ne. Hrál jsem stejně, volil jsem stejné týmy, taktiky i formace.“

Rozdíl byl ale v tom, že svou postupovou kvalifikaci jste nestreamoval na svém kanále. Proč? Bylo to kvůli většímu soustředění?

„Ano, rozhodl jsem se nestreamovat druhou kvalifikaci, abych se naplno soustředil a zajistil si postup. Navíc mezi zápasy je občas dost velká prodleva a není úplně jak vyplnit náplň streamu. Tyhle chvíle, kdy jsem čekal na soupeře, jsem si krátil sledováním zápasu Liverpool - Chelsea.

Postup oslavil i váš týmový parťák ze Sparty The Johny, ale i vítěz prosincového CZC.cz iSport Cupu T9Laky. Jak těžké bude probojovat se mezi osm hráčů, kteří si zahrají offline finále?

„Očekávám, že kvalifikovat se mezi TOP8 bude náročnější než v prosinci. Přeci jen nás je 32. Minule nás bylo jen 16. Já jsem ale připraven v boji o postup čelit každému soupeři.“