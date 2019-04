Trenčín dobývá eSport: Chceme pro hráče ty nejlepší podmínky | iSport.cz

Trenčín není zdaleka jen fotbalovým klubem, k široké paletě sportů přidal loni i videohry. „Hledali jsme další sporty pro značku AS Trenčín, a z průzkumů nám vyšel právě eSport jako zajímavý segment, který bude v nejbližším období růst. Snažíme se sportovní i mimosportovní aktivity na Slovensku posouvat trochu dopředu, takže tohle bylo logické vyústění,“ řekl iSportu Jakub Savara, výkonný ředitel asociace sportů slovenského klubu.

Logickým tahem bylo, že se Trenčín pustil do fotbalového simulátoru FIFA. U něj ale nezůstalo. „Z hlubších analýz nám pak jako další pokračování vyšla hra League of Legends, kde působí hráči ze Slovenska i Čech,“ přidává Savara ke hře, kterou eSportový výběr Trenčína přidal letos v únoru.

„Do konce sezony chceme zabezpečit materiálně i finančně LoL a Fifu, ale do budoucna se chceme bavit i o dalších sekcích. Musíme ale uznat, že je to udržitelné do příštích let,“ dodal k dlouhodobým plánům.

Mladý FIFA tým Trenčína prošel v průběhu krátké doby personálním zemětřesením, to se ale rychle podařilo napravit. Mezi nové přírůstky ve slovenském celku patří například Doli2000, který postoupil do ONLINE finále iSport LIGY hned z první kvalifikace. Ve čtvrté ho pak napodobil i Doli97 „Snažíme se hráčům vytvořit co nejlepší podmínky, takže turnaje a soutěže jako iSport LIGA vnímáme velmi pozitivně. Hráči se v nich mohou rozvíjet,“ kvituje Savara zapojení trenčínských v největší FIFA lize v Čechách a na Slovensku.

Trenčínský eSportový tým našel inspiraci u českých protějšků ze Sparty, se kterými si zahrál i vzájemné utkání, které ovládl jasným poměrem 8:1. Hráči jsou velkou součástí celé trenčínské asociace a jejich aktivity se plynule propojují s ostatními oddíly. „Každý rok v Trenčíně ve spolupráci s PlayStationem spouštíme nový ročník hry FIFA, teď jsme udělali velkou akci v obchodním centru. Byl tam fanshop a naši fotbalisté si mohli zahrát se širokou veřejností a hráči eSportu. Tam jsme poprvé odpromovali, že do tohoto světa vstupujeme,“ vysvětlil Savara propojení uvnitř Trenčína.

ONLINE finále iSport LIGY už v neděli!