Jankto ve finále iSport LIGY věří svému hráči: Na Spartě bude jako šéf! | iSport.cz

Do sobotního offline finále iSport LIGY se dostal i jeden z vašich hráčů, RIIJK. Co na to říkáte?

„Hodně se na to těším, protože se bude hrát na Letné a myslím, že to bude parádní akce. Má tam být hodně lidí i zajímavý program. Jediná věc, která mi trochu vadí, je, že to bude na nepřátelské půdě. Jelikož jsem slávista, bude trochu zvláštní být na Spartě.“

Vy se sám na sobotní akci dostavíte. Budete i v roli trenéra? Dáte svému hráči nějaké rady?

„Určitě se spolu nějakým způsobem pobavíme, ale myslím si, že je daleko lepší hráč než já. Spíš tam budu jako mentální podpora a budu mu pomáhat víc takhle.“

Jaké vidíte jeho šance na úspěch to celé vyhrát?

„Je to takové padesát na padesát. Jsou tam tři favoriti, měl by to být on, T9Laky a někdo klidně může překvapit.“

A jak se na samotnou akci těšíte? Říkal jste, že tam budete v roli nepřítele ze Slavie, bude to pro vás znamenat něco víc?

„Tak ne, že bych tam byl vyloženě v nějaké nepřátelské roli. Spíš je to umocněné tím, že se hraje na Letné. Nedávno jsme tam hráli s reprezentací a vyhráli 2:1, takže na to tam budu vzpomínat rád. Těším se tam ale hodně, protože když jsem v Itálii, nemám moc šancí se s hráči dostat na tyhle turnaje.“

O postup mezi tu nejlepší osmičku bojoval i váš druhý hráč DiDa, kvalifikovat aw cěJ nedokázal. Jak se díváte na jeho tažení?

„Jsme samozřejmě trochu zklamaní, že se mu nepodařilo dostat ani do finálového turnaje, nicméně tam vypadli i dva profesionální hráči jako je Emerickson a The Johny. Těch hráčů, kteří mohou vyhrát, je hodně a konkurence je čím dál větší. Bohužel se to nepovedlo, ale doufejme, že se to podaří v nějakém dalším turnaji.“

Už jste vy sám proti svým hráčům FIFU někdy hrál?

„No jasně! Já si je vždycky tak trochu testuju zhruba po dvou měsících, jak na tom jsou a jak se zlepšili. Dáme spolu pár zápasů a je vidět jak hrají a FIFU mají fakt najetou. Myslím, že jsem celkem dobrý hráč. Před nějakými pěti lety jsem to hrál závodně i já, ale to tu nebyli takoví sponzoři ani peníze, jako jsou teď. Takže jo, hraju s nima a dokonce jsem dokázal jednou z nějakých dvaceti třiceti zápasů vyhrát. Jeden se mi povedl. (směje se) Jsou prostě dobří, musím to uznat.“

Jak jste s nimi zatím celkově spokojený?

„RIIJK u nás zatím není moc dlouho, nějaké dva tři měsíce. DiDa určitě může přidat, výkon má zatím takový nemastný neslaný. Ještě máme třetího hráče, Stanislava ‚WickyBG‘ Chakarova z Bulharska, ale ten u nás tuzemský akce nereprezentuje, jezdí na ty zahraniční a tam si vede velice dobře. S ním jsme spokojení hodně.“

Po akci na Letné odlétáte do Las Vegas, kde se jeden z vašich hráčů probojoval na mistrovství světa ve hře NHL 19. Můžete ten turnaj trochu přiblížit?

„Erik ‚EKI‘ Tammenpaa postoupil z evropské kvalifikace. Hrály se tři, jedna byla v Evropě, druhá v Kanadě a třetí v Americe. Z každé té kvalifikace postoupili dva vítězové, kteří si to mezi sebou rozdají 18. června v Las Vegas. EKI to celé minulý rok ovládl a tehdy vyhrál padesát tisíc dolarů, letos je stejný prizepool. Moc se tam těším, jedeme tam na tři dny, chceme ho podpořit a podle mě to bude největší akce, co kdy byla.“

Jak těžké bylo se na tuhle akci probojovat?

„Bylo to samozřejmě hodně těžké. Podle mě jsou nejlepší hráči NHL Finové. Nechci říct, že když vyhrál evropskou kvalifikaci, tak automaticky vyhraje i mistrovství světa, ale poté, co jsem viděl pár zápasů kanadských a amerických hráčů, tak si myslím, že jsou Finové svým skillem úplně někde jinde. EKI má hodně velký šance to celé vyhrát. Jede tam vyhrát, nic jiného, než první místo nebereme.“