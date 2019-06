iSport LIGA táhne! Neskutečný, děkovali hráči stovkám fanoušků | iSport.cz

Osmice nejlepších, která se na Letnou probojovala o týden dřív v online finále, se na stadionu Sparty sešla už v dopoledních hodinách, kde se vzájemně utkala ve skupinové fázi, která rozhodla o nasazení jednotlivých hráčů do čtvrtfinále. Brána se pro veřejnost otevřela v jednu hodinu odpoledne a diváky přivítal prvním show matchem fotbalový reprezentant Jakub Jankto, který si to rozdal ve FIFĚ se sparťanským esport hráčem Janem „Emericksonem“ Krupičkou.

Jankto v souboji prohrál 0:1, přesto předvedl parádní výkon a profesionálního hráče nejednou pořádně potrápil, což po souboji ocenil i soupeř. „Jsem spokojený, že tři body zůstaly na Letné, ovšem Kuba předvedl skvělý výkon a je vidět, že to po večerech driluje,“ složil mu poklonu Emerickson.

Záložník Sampdorie Janov však s esportem zkušenosti má, před lety FIFU dokonce hrál závodně. „Musím říct pravdu, že to hraju fakt hodně. Není to tak, že bych FIFU zapnul jen jednou za čas. Každý den si dám tak tři čtyři zápasy,“ vysvětlil Jankto.

Hvězdný fotbalista dorazil na offline finále iSport LIGY i z jiného důvodu. Mezi osmičkou nejlepších totiž byl jeden z hráčů jeho esport týmu Sampi. Štěpán „RIIJK“ Sobocki však po napínavé bitvě vypadl už ve čtvrtfinále. „Je to trochu zklamání. První zápas jsem myslím zvládl dobře, u druhého jsem úplně prospal začátek a sice jsem to dotáhl do prodloužení, ale tam jsem to nezvládl. To byla moje chyba. Ve třetím to rozhodl jeden vlastňák,“ řekl zklamaně Janktův hráč.

T9Laky má hattrick! Neskutečný pocit, pořád to vydýchávám, říká. Chválil i atmosféru

RIIJK nestačil na Tomáše „Doli2000“ Doležala, kterého nakonec v semifinále vyřadil Patrik „Huhnak“ Hornák. Huhnak pak ve finále svedl vyrovnanou bitvu s T9Lakym, tomu nakonec podlehl 1:2 na zápasy, od výhry však byl kousek. „Je to škoda, ale bylo to strašně vyrovnaný. Šlo tam o strašné maličkosti a byla škoda, že jsem prohrál jen o jeden gól. Jsem ale spokojený s druhým místem,“ prozradil finalista a zároveň vyzdvihl kvality T9Lakyho. „Je to skvělý soupeř, u nás je momentálně nejlepší. I proto jsem rád, že jsem s ním hrál vyrovnané zápasy.“

Vůbec poprvé se v Čechách hrál turnaj ve FIFĚ pod širým nebem a protože teploty přesahovaly po téměř celý den třiceti stupňů, byly zápasy o to náročnější. „Dopoledne to bylo nepříjemný, bylo strašný vedro a pražilo sluníčko do monitorů, ale jak se na tribuně zatáhlo, bylo to v pohodě. Kdyby bylo o pět šest stupňů méně, bylo by to ideální. Nápad je to ale skvělý, diváci měli dost prostoru a moc si vážím, že jich přišlo tolik. Bylo to super,“ pochválil Huhnak fanoušky, kteří vytvořili hráčům parádní atmosféru.

Kromě stadionu sledovala klání i celá řada diváků na Twitchi, během finále jich stream sledovalo přes osm stovek a přímo na místě fandilo několik dalších stovek fanoušků. „Čím víc lidí přijde, tím je to lepší. Aspoň si konečně zvykneme na hodně diváků, protože tohle bylo neskutečný,“ děkoval po zápase šťastný vítěz T9Laky.