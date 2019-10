5+1 TIPŮ NA FIFU. Profíci radí měnit taktiky, trénovat a sázet na obranu | iSport.cz

Profíci radí jak hrát Fifu 20: měnit taktiky, trénovat a sázet na obranu • FOTO: Koláž iSport.cz Nový díl populární fotbalové simulace je venku. FIFA 20 je podle hráčů o něco pomalejší, než předchozí ročník a změn se dočkaly i standardní situace. S novinkami se váže změna taktik, víc trénování i nové sestavy. Profesionální hráči fotbalových Teplic a Bohemians 1905 se podělili o tipy, jak se stát lepším hráčem Fify.

Štefan „Šragi“ Šraga – FK Teplice 1. Jakou zvolit formaci?

„Toto je hrozně individuální. Je tu pár formací, které se hodně hrají, jako je například 4-2-2-2 nebo 4-2-3-1. Podle mě si ale každý musí najít to, co mu vyhovuje.“ 2. Jak měnit taktiku?

„Taktiky se dělají manuálně a v této nové Fifě to hrají všichni na obranu. Padá strašně málo branek a od toho se i celý zápas odvíjí. Kluci z našeho týmu mají na streamu uložené klipy se svými taktikami, takže pokud někdo neví, může si od nich třeba něco zkusit.“ 3. Kteří hráči/týmy jsou pro začátek nejvhodnější?

„Je dobré ze začátku neskládat Premier League, protože je oproti ostatním strašně drahá. Doporučuji tedy španělskou nebo německou ligu. Potom už stačí vybrat správné hráče a je to. Třeba německý útočník Werner je za tu cenu neskutečná mašina a dělá problémy snad všem. Strašně přeboostěná karta.“ 4. Kterou z novinek je dobré se naučit?

„Za mě je v této Fifě nejdůležitější obrana. Žádné kličky, žádný time finishing, ale obrana. Nehrát to hned dopředu, ale přihrávat si a pomalu přecházet do útoku.“ 5. Jak správně na standardky?

„Od předchozích dílů jsou standardky totálně jiné, člověk si musí zvyknout. Doporučuji jít na tréninkové hřiště ve Fifě, nastavit si přímáky a zkoušet, zkoušet, zkoušet.“ 6. Bonusový tip, jak se zlepšit ve Fifě

„Mít to srovnané v hlavě. Nenechat se rozhodit maličkostmi nebo čímkoliv jiným. Pokud tohle člověk nedá, bude to mít hodně těžké. Je potřeba zachovat klidnou hlavu i při prohře. Dále se třeba koukat na streamery jak hrají, vzít si z toho něco a přenést to do své hry.“

Martin „Dalas94“ Vujtík – FK Teplice 1. Jakou zvolit formaci?

„Formací v téhle Fifě funguje více. Většina lidí preferuje 4-4-2, 4-2-3-1 nebo 4-1-2-1-2 úzkou. Záleží na každém, jaký styl hry mu sedí nejvíc.“ 2. Jak měnit taktiku?

„Já sám taktiku moc často neměním, jen v případě, že mám opravdu problémy se dostávat do šancí. Pak také zasáhnu v případě, že potřebuji udržet výsledek nebo se snažím vyrovnat.“ 3. Kteří hráči/týmy jsou pro začátek nejvhodnější?

„Letos je důležité mít rychlé obránce, ale není potřeba do nich nějak extra investovat. Do ofenzivy preferuji mrštné hráče s dobrým driblingem a pětihvězdičkovou slabou nohou.“ 4. Kterou z novinek je dobré se naučit?

„Určitě doporučuji využívat dribling s použitím tlačítka L1. Jinak je to hodně o trpělivé kombinaci a držení míče. Bez dobře zvládnutého manuálního bránění nemáte šanci uspět.“ 5. Jak správně na standardky?

„Téměř všichni zahrávají rohy na krátko, ale mně se zatím daří skórovat přímo po centru na hlavičku. Přímé kopy ještě potřebuju vypilovat, ale i to může být silná zbraň.“ 6. Bonusový tip, jak se zlepšit ve Fifě

„Ve Fifě se zlepšíte hlavně pravidelným hraním co nejvíce zápasů. Hlavní je najít si svůj styl, případně se inspirovat na streamech u některých profesionálních hráčů a vyzkoušet, co vám sedí.“

Dominik „Seron“ Čermák – FK Teplice 1. Jakou zvolit formaci?

„Musíte zvolit formaci podle stylu hry. Když chcete držet balon, tak určitě 4-2-3-1. Jestli ale chcete hrát rychle dopředu, myslím si, že bude nejvhodnější formace 4-1-2-1-2 úzká.“ 2. Jak měnit taktiku?

„Podle toho, co soupeř v danou chvíli dělá a jak hraje. Když hraje drop back, tak rozhodně presovat, když nehraje drop back, tak čekat na jeho chybu.“ 3. Kteří hráči/týmy jsou pro začátek nejvhodnější?

„Nejvhodnější hráči? ZIa mě určitě středová dvojice Sisoko-Ndombele. Jsou to univerzálové, kteří mohou zahrát středního záložníka i středního defenzivního záložníka. Do obrany se pak určitě vyplatí Eder Militao a Lenglet, do útoku rozhodně Lucas Moura.“ 4. Kterou z novinek je dobré se naučit?

„Určitě se naučit dribling přes tlačítko R1. Je to velice účinné ve vápně a celkově v průběhu hry.“ 5. Jak správně na standardky?

„Na standardky ještě sám nevím, pořád se je učím. Rozhodně je ale dobré zahrát roh na krátko, dostat se do vápna a zakončit.“ 6. Bonusový tip, jak se zlepšit ve Fifě

„Jak se nejlépe zlepšit ve Fifě? Hrát, hrát, hrát… To je největší trénink.“

Martin „Caster“ Štěpán – Bohemians 1905 1. Jakou zvolit formaci?

„Člověk si musí ozkoušet sám, co mu sedne. Já osobně jsem schopnej měnit čtyři formace během hry podle herního stylu soupeře. Ne každá formace totiž funguje na všechno, ale většinou začínám 4-2-3-1.“ 2. Jak měnit taktiku?

„Taktiku měnit podle toho, jak se hra vyvíjí. Když vedete a cítíte, že to bude těžké ubránit, hodí se nastavit stažení. Když je to naopak, tak nastavit úplný tlak.“ 3. Kteří hráči/týmy jsou pro začátek nejvhodnější?

„Do útočné fáze bych bral rychlíky s dobrou obratností. Třeba Lucas, Ben Yedder. Defenzivu v záloze 100% zvládne Sissoko a na začátku i Ndombele. Do obrany brát nějaké rychlejší hráče.“ 4. Kterou z novinek je dobré se naučit?

„Spíš než se učit nějakou konkrétní novinku, je důležitější přijít na nový herní styl, protože FIFA 20 se od 19 opravdu hodně liší.“ 5. Jak správně na standardky?

„Na to asi konkrétní radu mít nebudu, protože v tom sám moc nevyčnívám. Pokud by ale někdo chtěl těžit ze standardek, tak je natrénovat v dovednostních hrách.“ 6. Bonusový tip, jak se zlepšit ve Fifě

„Hlavní je mít trpělivost, naučit se držet balón a proměňovat šance. Zlepšení většinou nepřijde ze dne na den, takže pořád hrát a zlepšovat se.“