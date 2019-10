iSport LIGA: T9Laky ovládl i třetí offline finále | iSport.cz

Sledujte živé video od uživatele czctv na adrese www.twitch.tv

16:46 Druhý finálový zápas vyhrál T9Laky výsledkem 4:0 a po suverénním výkonu je tak opět šampionem offline finále iSport LIGY!

16:30 První zápas finále ovládl T9Laky výsledkem 2:0. Jediná výhra ho tak dělí od dalšího triumfu na offline finále iSport LIGY.

16:14 Finále je tu! Uspěje Seron, nebo opět T9Laky?

16:03 Druhým finalistou je teplický Seron, který v těsné bitvě překonal Castera z Bohemians.

15:13 Prvním finalistou je T9Laky, který porazil spoluhráče z Plzně JameseBonyho28.

14:21 Sparťanskému zástupci Emericksonovi dnešní finále nevyšlo, po dvou prohrách s T9Lakym končí už ve čtvrtfinále. Lakyho v dalším kole vyzve JamesBony28, kolega z Viktorie Plzeň. Bohemák Caster postoupil přes Brynycha, ten narazí na teplického Serona.

14:06 Teplického zástupce Serona přišel podpořit i hráč ligový hráč "sklářů" Patrik Žitný.

III. offline finále iSport LIGY: Teplický talent Patrik Žitný přišel fandit hráči svého týmu

13:38 Ve čtvrtfinálových bojích budou dvojice následující:

Caster vs. Brynycho

Seron vs. OndrykK

JamesBony28 vs. MrRici

T9Laky vs. Emerickson

13:03 „Od začátku FIFA 20 trénuji 4 až 5 hodin denně. Tahle FIFA je hodně o trpělivosti, zatím extra nikdo nevyniká, může vyhrát kdokoli,“ říká dosavadní suverén iSport LIGY Lukáš „T9Laky“ Pour. Co říká na novou edici nejpopulárnější fotbalové hry a jak si věří v offline finále? Sledujte ve VIDEU.

III. offline finále iSport LIGY: Jak vidí svoje šance T9Laky?



11:22 Začíná skupinová část, která rozhodne o vyřazovacím pavouku.

11:00 Uspěje v offline finále i potřetí plzeňský Lukáš „T9Laky“ Pour, nebo ho sesadí z trůnu některý ze soupeřů? Těmi jsou druhý zástupce Viktorie Jakub „JamesBony28“ Němec, sparťan Jan „Emerickson“ Krupička, hráči Bohemians Richard „MrRici“ Růžička a Martin „Caster“ Štěpán, teplický Dominik „Seron“ Čermák, Jiří „Brynycho“ Breycha a Ondřej „OndrykK“ Berki.

