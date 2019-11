Patnáctiletý Seron září ve Fifě: Chybí trochu štěstí, přehrávám i T9Lakyho | iSport.cz

Ve čtvrtfinále jste nestačil na T9Lakyho, mrzí vás to?

„Mrzí to hodně. Hlavně na takhle velkém turnaji o sto tisíc korun to mrzí dvakrát tolik.“

Se stejným protivníkem jste prohrál i minule, máte na něj zřejmě smůlu, že?

„Tak mrzí mě to. Nejdřív tam, kde to byl sice trochu menší turnaj, tady v tom velkém to zamrzí o dost víc.“

Přesto jste si dokázal vytvořit obrovské množství šancí. Vnímal jste, jak vám fanoušci fandili?

„Jojo, strašně mě to nakoplo, abych se snažil hrát ještě lépe. Ale v tom zápase mi to nakonec nevyšlo, chybělo trochu štěstí.“

A neznervózňovalo vás to trochu? Chvilkami se dost rozvášnili…

„V nějakých minutách určitě jo, ale hodil jsem to za hlavu. Zkusil jsem to nejlepší a nevyšlo to. Mám ale tyhle offline turnaje radši než ty online. Je na nich lepší atmosféra.“

T9Laky je v současnosti nejlepším českým hráčem, i když v SUPERFINÁLE neuspěl tak, jak si to představoval. Jste aspoň rád, že i tak s ním dokážete odehrát vyrovnané partie a v některých pasážích ho dokonce přehrávat?

„Jsem rád, že ho můžu takhle potrápit. Přeci jen je to nejlepší hráč u nás a tím, že s ním zvládnu hrát vyrovnaně, svědčí o tom, že mám nějakou kvalitu. Doufám, že to dokážu udržet i do dalších ročníků Fify.“

Dalo se na něj vůbec nějak připravit?

„Trochu jsem už věděl jak na něj, což jsem v tom dvojzápase i ukázal. Ve druhém zápase jsem byl dokonce lepší než on, ale holt tam nepadaly góly a štěstíčko stálo na jeho straně.“

Už jste se stihl zamyslet nad tím, co je potřeba do příště vypilovat?

„Určitě psychiku. Potřebuju si to v hlavě pořádně srovnat. A rozhodně bych potřeboval vylepšit tým. Když střílíte s Dembelem a potom s Eusébiem, je to v koncovkách strašně velký rozdíl.“

Turnaj se odehrával v nové Fifě. Jak vám vůbec dvacítka sedla?

„Do patche to bylo dobrý, po něm se pořád hledám. Neumím po něm dávat góly, změnily se trochu i přihrávky…“

Co přesně se v tom patchi změnilo?

„Právě se změnilo hodně přihrávání, střely a rychlost. Bylo to už předtím pomalé a teď je to ještě pomalejší. Góly, které padaly dřív, mi teď vůbec nepadají.“

Trénoval jste na SUPERFINÁLE nějak víc?

„Přes jarní prázdniny jsem trénoval dost, měl jsem dost času na to, abych si vylepšil tým, a celkově jsem i dost trénoval.“

Koho jste měl na turnaji jako podporu?

„Rodinu. Byl tu táta, máma se dívala z Egypta. Podpořil mě hodně Šragi (Štefan Šraga, vedoucí teplického esport týmu, pozn.red.) a celkově tým.“