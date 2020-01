Seron (15) o Janktovi, přestupu i gaming housu: Jako jít z Čech do Německa | iSport.cz

Je mu teprve patnáct let, ale českou scénu fotbalové simulace FIFA dokázal pořádně nadchnout. Dominik Čermák, který si nechává přezdívat Seron, působil minulý rok v esportovém týmu fotbalových Teplic, od toho letošního však postupuje o krůček výš. Talentovaný hráč totiž podepsal smlouvu s týmem Sampi, který vlastní fotbalový reprezentant Jakub Jankto, který hraje v italské Sampdorii. „Určitě teď budu zápasy Sampdorie sledovat víc a přát nejen Kubovi, ale celému týmu, jen to nejlepší,“ prozradil Seron v rozhovoru pro iSport.cz. Proč se rozhodl právě pro přestup do tohoto týmu a jaké má ambice do budoucna?

Nedávno jste přestoupil do vyhlášeného týmu Sampi. Co to pro vás znamená?

„Tento přestup pro mě znamená hodně. Je to přestup z naší české ligy do německé či španělské. Jak říkám, je to pro mě velký krok do budoucna a věřím, že budu dělat maximum pro to, abych naplnil očekávání.“

Co si od nového angažmá slibujete?

„Očekávám, že mi to dá do gamingu více zkušeností a rozměrů do budoucna. Chtěl bych být nejlepší na československé scéně.“

Měl jste prý víc nabídek. Prozradíte, proč jste se rozhodl přestoupit právě do Sampi?

„Myslím si, že Sampi se o mě opravdu dobře postará a umožní mi cokoliv pro to, abych se stal nejlepším hráčem vůbec. Má jedno z největších jmen a zázemí u nás. Jsem opravdu rád, že můžu být zrovna tu.“

Váš nový šéf hraje profesionálně za italskou Sampdorii. Budete jí teď povinně fandit?

„Určitě teď budu zápasy Sampdorie sledovat víc a přát nejen Kubovi, ale celému týmu jen to nejlepší.“

V týmu jste zatím chvilku, stihl jste se už rozkoukat? Viděli jste se už třeba s Janktem?

„Ano, s Kubou jsem se viděl jednou na schůzce, když jsme řešili smlouvu se Sampi. Rozkoukat jsem se ještě tolik nestihl, chtěl bych ale víc poznat celý tým. Myslím si, že mi hodně dá a pomůže otevření gaming housu.“

Nakousl jste gamingový dům, který Sampi otevírá v Čechách. Co na něj říkáte? Budete tam třeba také bydlet?

„Tak za mě je to jeden z největších kroků, co tu můžete v Česku udělat a posunout se blíž ke světové úrovni. Doufám, že se to nejen v Česku, ale i na Slovensku zlepší a pomalu ale jistě budeme stoupat k těm nejvyšším možným cílům. Rád bych tam v budoucnu bydlel, ale není to tak lehké, jak se zdá. Je mi teprve patnáct let a jsem čerstvě na střední škole. Doma to ale probíráme každým dnem a po otevření bych tam rád trávil aspoň víkendy, když už mi to přes týden neumožňuje škola.“

Už jste s vedením stihli probrat, jaké mají od vás očekávání?

„Očekávání jsou jednoznačná. Být jedničkou na CZ/SK scéně a patřit mezi nejlepší na světě.“

Vám je teprve patnáct let a tudíž ještě studujete. Dá se to dohromady skloubit?

„Je to velmi těžké. Záleží také na tom, jak náročnou školu máte. Přiznám se, moc se neučím a více času věnuji Fifě, ale musím zaklepat, zatím to vše zvládám. Musel jsem jen omezit reálný fotbal, který teď beru jako koníček, na který bude čas jen občas. Fifu teď musím brát jako práci.“

Zahrál jste si už FIFU proti některému ze svých nových spoluhráčů případně přímo proti Janktovi? Jestli ano, jak jste si vedl?

„Jelikož jsem v Sampi krátkou dobu, nestihl jsem odehrát jediný zápas ani s Kubou, ani mými spoluhráči. Tenhle rok jsem měl cíle opravdu veliké. Chtěl jsem vyhrát každý turnaj, ale poté, co skoro všechny omezili věkem, jsem to musel přehodnotit. To samé s ověřeným účtem. Chtěl jsem to dát co nejrychleji, což se také podařilo, ale i toto je omezené věkem. Budu si tedy muset počkat do nové Fify.“