Šampion Carzzy: Pocity po vítězství jsou nepopsatelné. Worlds skin? To bude Ezreal

Matyáš Orság, vítěz nejvyšší evropské ligy LEC. Jak se to čte? Opadla už eufórie, nebo naopak radost z vítězství roste?

„Euforie už opadla a začíname přípravu na MSI, nemůžeme teď usnout na vavřínech.“

Do MAD Lions si přišel před rokem a půl, očekával jsi už v té době něco podobného? Přece jen už v prvním splitu jste ukázali obrovský potenciál.

„Poprvé jsem začal něco většího očekávat až tento rok, jakmile byla změna soupisky a získali jsme víc talentovaný roster.“

Co jsi si říkal v předvečer zápasu? Byl jsi vůbec nervózní? Váš tým vypadá vždycky v naprosté pohodě.

„Nervózni jsem moc nebyl, ani nikdo jiný z týmu. Šli jsme si to užít a byli jsme připraveni na jakýkoli výsledek.“

Carzzy s Humanoidem tvoří český core MAD Lions • Foto MAD Lions

Většina fanoušků měla jasno, že G2 budou ve finále… Překvapilo tě jejich vypadnutí? Myslíš, že se částečně opakuje situace Elements z roku 2015?

„G2 se poslední dobou moc nedařilo takže jsem moc překvapený nebyl. Nepamatuju si rok 2015, takže se nemůžu vyjádřit.“ (směje se)

Před samotným finále tě musela zaplavit vlna podpory od českých fanoušků. To musí být parádní pocit.

„Čeští fanoušci jsou poslední dobou hrozně super a jejich podpory si moc vážím!“

Objevovaly se názory, že jste outsidery i kvůli tomu, že byste snad neměli být na stage tak dobří. Cítil jsi na offlinu nějaký tlak?

„Necítil jsem žádný tlak, věděl jsem tak trochu, že nikdo s tím problém mít nebude, největší problém měli hráč, které jsme mezi sezónou změnili.“

Začátek série se nepovedl, dva zápasy, dvě prohry. Začal jsi za stavu 0:2 pochybovat?

„Nepochyboval jsem nikdy, věděl jsem, že to můžeme otočit, s naším týmem můžeme v EU porazit všechny kdykoli.“

Co se změnilo od třetího špílu, že jste začali postupně obracet vývoj finále?

„Nezměnilo se vůbec nic, Rogue nehráli zas tak dobře a měli jsme vyhrát i druhou hru.“

Přišel v posledním zápase moment, kdy jsi věděl, že tohle už prostě neprohrajete?

„Nepřišel, pochyby tam byly až do posledního teamfightu, ale celou dobu jsem věřil, že vyhrajeme, protože už jsme vyhráli horší hru.“

Jaké byly první pocity po zničení Nexusu v páté mapě?

„Pocity, které nejdou popsat. Člověk se cítí super a na chvíli nemusí řešit vůbec nic.“

Je vítězství o to sladší, že si jej dosáhnul s Markem?

„To na to nemá zas tak velký vliv, ale je fajn to vyhrát s kamarádem.“

V esportu se často zapomíná na to, jak důležité je v týmu mít dobrou partu. Zdá se, že to MAD Lions obrovsky pomohlo k titulu. Je to tak?

„S dobrou partou jde všechno líp, rychleji se učíte jako tým a taky je to zábava.“

Ani ne před dvěma lety jsi už v sedmnácti letech vyhrál European Masters, nyní LEC. Tak kdy to budou Worlds?

„Worlds až tak za 2 roky.“

Až je tedy vyhraješ, jaký bude tvůj skin?

„Bude to Ezreal.“

Ještě před potenciálním tripem na Worlds vás ale čeká MSI. Na jaký souboj se těšíš nejvíc? Proti komu by ses rád s Kaiserem ukázal?

„Těším se, až budeme hrát proti činskému a korejskému týmu.“

Spolu s Markem jste pro spoustu českých hráčů inspirací. Měl jsi ty nějaký vzor, který tě hnal dopředu a chtěl jsi jednou dosáhnout toho, co on?

„Je to Jackeylove, který vyhrál Worlds za Invictus Gaming.“

Otázka na konec, jak si vlastně užíváš život esportovce? Změnilo se něco s koronavirem?

„Je to lepší než chodit do školy, můžu dělat to, co mě baví, a nemusím se zabývat věcma, o které nemám zájem. Plnit si svůj sen je nejlepší část života.“