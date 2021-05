Překvapení se nekonala, do play off Spring Cupu postupují favorité

Ti nejlepší z nejlepších! Spring Cup míří pomalu do finále. Z více než stovky týmů nyní zbývá poslední osmička, která se porve o svou část z prize poolu 185 tisíc korun. Na koho se můžeme těšit v top 8?

Kdo se snad bál, že by BO5 série měly být příliš dlouhé, tak hráči uzavřené kvalifikace Spring Cupu jej vyvedli z omylu. Z osmi soubojů jich šest skončilo po třech mapách, jen u dvou pak získaly oba týmy alespoň bod.

Sinners a eSuba, nejúspěšnější dvojice tuzemského League of Legends posledních měsíců, nezklamala a jasně postoupila do play off. Sinners si poadili s akademií Vikingekrig Esports, eSuba přehrála Rulers Esports.

Nejrychlejší možný průběh mela také vítězství Inside Games, Olmíků, Kdo a progaming692021. O jednu mapu pak přišli Vikingekrig Esports a XXXXXX.

Dva zápasy měli diváci možnost sledovat v rámci přímého přenosu na twitch.tv/eleaguecz, kde celým programem provázeli Petr „Xnapy“ Jirák a Martin „Mikýř“ Mikyska, kteří se podělili o svou moudrost a své zkušenosti.

7. - 8. 5. se odehraje skupinová fáze play off, 9. 5. se pak druhé a třetí celky z obou skupin utkají ve čtvrtfinále. Vítězové skupin postupují přímo do semifinále. To se společně s finále odehraje 15. 5., všechny čtyři dny budete moci sledovat přímý přenos na twitch.tv/eleaguecz.

O rozlosování skupin vás budeme informovat na webu eleague.cz.

Týmy v top 8 Spring Cupu:

Inside Games

eSuba

Sinners

XXXXXX

Vikingekrig Esports

Kdo

Olmíci

progaming692021